Jak to, že se klíště od svého hostitele nenakazí? Nasává cizí krev a s ní si do těla pumpuje i cizorodé organismy, které se v ní mohou nacházet. Jak to, že klíštěti nevadí třeba stafylokok?

Vyrábí si antibakteriální substanci, díky které mu krev kontaminovaná těmito bakteriemi nevadí.

Naopak k jiným záškodníkům je imunitní systém klíštěte netečný. Třeba takové borrelie mu vůbec nevadí, a tak může vesele přenášet obávanou borreliózu třeba i na člověka.

Vědci zkoušejí modifikovat imunitní systém klíštěte tak, aby si i s těmito patogeny poradil. Určitě to bude běh na dlouhou trať, ale zkuste si představit ten výsledek: klíšťata už jen taková, co žádné děsivé nemoci nepřenášejí! No není to sen?