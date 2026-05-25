Sliznice v ústech je kvůli neustálému vlhku velmi specifické prostředí. Když se v něm objeví drobná ranka nebo bolestivá afta, běžné masti či gely v něm málokdy vydrží dlouho – sliny a jídlo je mohou rychle smýt. Právě proto přichází inovativní technologie Filmogel®, která funguje na principu tekutého krytí.
Tekutá náplast URGO Filmogel® Afty
Po nanesení Filmogelu® na aftu se během několika vteřin vytvoří tenký, poddajný a průhledný film. Tento diskrétní štít ochrání citlivé místo před kontaktem se slinami či jídlem po dobu až čtyř hodin. Rychle tak ulevuje od nepříjemné bolesti a zároveň pod ním vznikají ideální podmínky pro hojení. Přípravek je určen pro dospělé, aplikuje se před jídlem a můžete ho využívat opakovaně až do úplného zhojení.
Šetrná pomoc pro dětská ústa
U dětí jsou bolístky v ústech ještě o něco dramatičtější – kvůli bolesti často odmítají jídlo i pití. Pro malé pacienty od tří let je proto navržen šetrný URGO Gel na afty Junior. Jeho složení je zcela bez cukru a alkoholu, takže je ke sliznici v dětské ústní dutině maximálně šetrné.
Díky praktickému aplikátoru nanesete přesné množství gelu s obsahem rostlinných extraktů a aktivních látek přímo na postižené místo. Vytvořená fyzikální bariéra přispívá k hojení, zmírňuje bolest a snižuje riziko dalšího zánětu, aby se dětský úsměv mohl co nejdříve vrátit do normálu.
Jak na opar v každém stadiu
Nepříjemné brnění, svědění a pnutí na rtu obvykle nevěstí nic dobrého. Jakmile se opar plně rozvine, potýkáme se s praskajícími puchýřky a strupy. URGO Filmogel® Na opary lze použít v různých stadiích oparu.
Při včasné aplikaci pomáhá zmírňovat první projevy oparu, jako je brnění nebo pálení. Pokud už se opar objevil, vytvořený průhledný film ho bezpečně izoluje. Tím vytváří vhodné podmínky pro hojení. Jednorázovým aplikátorem stačí nanést tenkou vrstvu, která během minuty či dvou zaschne. Jakmile se ochranný film ztratí, aplikaci gelu jednoduše opakujte, a to maximálně čtyřikrát denně, až do úplného zhojení rtu.
Ochranný film na praskliny i poškozené nehty
Princip tekutého krytí nachází využití i mimo oblast ústní dutiny. Pružné tekuté krytí se dokáže přizpůsobit různým povrchům těla a vytváří vhodné prostředí pro hojení tam, kde klasická náplast nedrží nebo překáží.
S URGO Filmogelem® Praskliny snadno ošetříte bolestivé trhliny a popraskanou kůži na rukou či patách. Speciální URGO Filmogel® Poškozené nehty pomáhá pečovat o oslabené nehty. V širokém portfoliu tekutého krytí najdete také URGO Filmogel® Po bodnutí hmyzem nebo průhledný lak, který pomáhá zabránit okusování nehtů a zabezpečuje péči a ochranu nehtové kůžičky.
