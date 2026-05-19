Znáte ten pocit lehkosti, když můžete v létě vyrazit naboso nebo v otevřených sandálech? Pro mnoho Čechů je to paradoxně stresující představa. Nehtová plíseň neboli onychomykóza totiž není jen estetickou nepříjemností. Je to tichý vetřelec, který se postupně šíří, mění barvu nehtu a může způsobit jeho zbytnění či bolestivé drolení.
Problém, který se neptá, kdo jste
Možná si říkáte, že vás se to netýká. Statistiky jsou neúprosné – v Česku se s tímto infekčním onemocněním potýká významná část populace. Stačí přitom málo – návštěva bazénu bez přezůvek, nošení neprodyšné obuvi nebo drobný úraz nehtu. Plíseň miluje vlhko a tmu, a jakmile se jednou uchytí, nehet se začne měnit k nepoznání.
Největší pastí je čekání. Onychomykóza je progresivní onemocnění a sama od sebe nikdy neustoupí. Naopak, bez ošetření se šíří na další nehty a v krajním případě může vést až k jejich úplné ztrátě. Stává se ovšem i nevítaným dárkem pro zbytek rodiny – přes společný ručník nebo podlahu v koupelně.
Věda, která vám vrátí lehké kroky
Léčba nehtů je maraton, protože nehet na nohou odrůstá mnoho měsíců. Moderní technologie ale tuto cestu usnadňují. Pryč jsou doby, kdy bylo nutné nehty bolestivě pilovat. Moderní zdravotnické prostředky sázejí na hloubkovou penetraci přímo přes nehtovou ploténku.
Inovativní technologie TransActive™ umožňuje složkám přípravku proniknout celým nehtem rychle a bez námahy. Příkladem je řada Excilor, která mění pH uvnitř nehtu. Vytvoří tam kyselé mikroprostředí, ve kterém plísně prostě nedokážou dál růst. Pod jejich ochranou tak může dorůstat zdravý a čistý nehet.
Změna začíná v koupelně i v hlavě
Aby se plíseň nevrátila, je potřeba nohám dopřát péči i po skončení ošetření. Základem je důkladné sušení nohou, zejména mezi prsty, a pravidelná výměna čistých ponožek. To je jen malá časová investice s ohledem na to, že se příští léto nebudete muset u vody stydět zout.
Pokud však vidíte, že je nehet zasažený z velké části nebo je ošetření bolestivé, neodkládejte návštěvu dermatologa. Odborník dokáže posoudit celkový stav a poradí, zda ve vašem případě postačí lokální péče, nebo bude nutná silnější léčba na předpis.
Excilor – specialista na plíseň nehtů
Všechny přípravky Excilor® spojuje technologie TransActive™, díky které není nutné nehty před aplikací pilovat, a tím ještě více poškozovat. Přípravek pronikne k jádru problému za pár sekund a první viditelné výsledky se dostavují již po dvou týdnech.
Excilor (CE1639), Excilor Forte (CE1639) a Excilor Easy (CE0459) jsou zdravotnické prostředky k ošetření plísně nehtů. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Distributor v ČR: MagnaPharm CZ, s.r.o., Karla Engliše 6/3201, 150 00 Praha 5. Datum přípravy: 04/2025, EXC_26_04_CZE