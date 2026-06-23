Pocit zalehlého ucha, svědění nebo bolest nejsou v létě ničím výjimečným. Zvukovod je citlivý na vlhko, teplo i mechanické podráždění. Často se potíže objevují po koupání, ale také po pobytu ve větru, v prašném prostředí, nebo při používání některých kosmetických přípravků. Rizikem může být i dlouhé nošení sluchátek.
Slabé příznaky často samy odezní. Jenže právě jejich podcenění může být důvodem, proč se problém rozvine do vážnější formy. Zánět zevního ucha se může rozšířit a způsobit vážné komplikace, pokud není léčen včas a správně. Může přejít na bubínek a střední ucho, což způsobí bolest, tlak na bubínek, výtok hnisu, horečku a zduření lymfatických uzlin.
Tip pro letní péči o uši Audispray Dolo
V některých případech může dojít až k prasknutí (perforaci) bubínku s rizikem dočasné nebo trvalé ztráty sluchu. Infekce se může rozšířit i do okolních tkání a kostí za uchem, což vede k závažné komplikaci zvané mastoiditida, která vyžaduje okamžitou lékařskou péči.
Proto je důležité nepodceňovat první příznaky a včas problém řešit.
Lehké potíže zvládnete i doma
Ne každá letní potíž s uchem ale znamená zánět. Při mírném diskomfortu, například pocitu zalehlého ucha po koupání, pomůže jemné osušení, naklonění hlavy nebo teplý obklad.
Jako účinnou pomoc pro zmírnění tlaku či svědění můžete mít v letní lékárničce Audispray Dolo. Tento přípravek obsahuje glycerol, který zvlhčuje a chrání zvukovod, a lidokain, jenž působí jako lokální anestetikum. Právě díky této unikátní kombinaci přináší rychlou úlevu již při prvních známkách podráždění, a to ještě předtím, než se potíže rozvinou do bolestivého zánětu. Je vhodný pro dospělé i děti od šesti měsíců.
K lékaři je vhodné vyrazit ve chvíli, kdy se potíže zhoršují, přidá se horečka, výtok, silná bolest nebo přetrvávající zalehnutí. V takovém případě už nejde o běžné podráždění, ale pravděpodobně o zánět, který vyžaduje cílenou léčbu.
Jak se potížím vyhnout? Myslete na prevenci
Ať už se chystáte k moři, na túru, nebo jen na koupaliště, uši si v létě zaslouží pozornost. Prevence hraje zásadní roli. Po koupání uši zvenčí jemně osušte ručníkem, vyhněte se tyčinkám a v prašném prostředí dbejte na hygienu. Pro pravidelné čištění a prevenci vzniku mazových zátek můžete sáhnout po přípravku Audispray Adult, který pomáhá přirozeně odstraňovat ušní maz. Pokud ale cítíte, že jsou uši citlivější, mějte po ruce Audispray Dolo, který vám pomůže zvládnout první známky diskomfortu. Správná péče a včasná reakce mohou zabránit nepříjemnostem i zbytečnému narušení dovolené.
LEGAL TEXT Audispray Dolo (CE1434) a Audispray Adult (CE) jsou zdravotnické prostředky. Před použitím čtěte návod k použití. Distributor v ČR: MagnaPharm CZ, s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha. Datum přípravy: 06/2026, AUD_26_18_CZE.
Na co nezapomenout v letní lékárničce