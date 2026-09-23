Představa hodin strávených na cvičebních stroji nebo v přeplněné posilovně řadu lidí od jakékoliv změny odrazuje. Přitom k viditelné proměně siluety trupu stačí pochopit, jak tělo s tukovými zásobami a viscerálním tukem doopravdy zachází a jak nastavit mírný kalorický deficit bez hladovění.
Cviky na boky tuk nespálí. Rozhoduje celkový deficit
Většina lidí při snaze o štíhlejší pas začne dělat cviky na šikmé břišní svaly. Výsledek bývá zklamáním. Proč? Obávaná madla lásky tvoří převážně podkožní tuk. Nachází se přímo pod kůží a překrývá svalovou tkáň. Je to jiný typ než viscerální tuk, který leží hluboko v břišní dutině kolem orgánů.
Pokud budete poctivě posilovat šikmé břišní svaly, svalstvo pod tukem sice zpevníte, ale samotný tuk nad ním tím nespálíte. Vědecký koncept zvaný spot reduction (tedy lokální hubnutí tuku na přání) v praxi nefunguje. O tom, z jaké partie tělo uvolní tuk jako první, rozhoduje genetika, pohlaví a celková hormonální rovnováha.
Zhubnout boky bez cvičení tedy jednoznačně lze – ale ne bez kalorického deficitu. Tělo musí dlouhodobě přijímat méně energie, než kolik jí vydá.
Začněte u skleničky. Alkohol zahušťuje tuk v pase a maže deficit
Pokud hledáte nejsnadnější páku, jak začít hubnout bez cvičení, podívejte se do své sklenky. Alkohol je z hlediska kalorické hustoty mimořádně zrádný – čistý etanol obsahuje 7 kcal na gram, což je téměř dvojnásobek oproti bílkovinám nebo sacharidům.
Častá konzumace piva, vína či tvrdého alkoholu se výrazně podepisuje na stavbě trupu. Vyšší příjem alkoholu stimuluje ukládání viscerálního tuku (vnitřního tuku uloženého hluboko v břišní dutině kolem orgánů), což vede k typickému zvětšování obvodu pasu.
Přestože samotná madla lásky na bocích tvoří podkožní tuk, celkový nárůst objemu břicha a viscerálních zásob opticky rozšiřuje celý pas a boky. Navíc platí, že dokud tělo odbourává alkohol, spalování vlastních tukových zásob se dočasně pozastaví.
|Nápoj
|Běžná porce
|Energie (cca)
|Pivo 11°–12°
|500 ml
|až 222 kcal
|Víno (suché)
|175 ml
|cca 140 kcal
|Destilát 40%
|50 ml
|cca 100 kcal
|Míchaný drink (např. Gin-Tonic)
|200 ml
|180–250 kcal
Co to udělá za týden? Dvě piva nebo dvě sklenky vína třikrát do týdne představují navíc zhruba 1 000 až 1 300 kcal. To je energie, kterou byste museli vykompenzovat několika hodinami svižné chůze.
Praktický cíl: Nastavte si pravidlo a konzumujte alkohol maximálně 1–2 dny v týdnu a hlídejte si celkové množství.
Nechcete počítat kalorie? Použijte talířové pravidlo
Zapomeňte na zdlouhavé zapisování každého gramu jídla do aplikací. Kalorického deficitu dosáhnete i bez počítání, pokud upravíte skladbu svého talíře. Složení stravy totiž hraje zásadní roli, jak si můžete přečíst v našem článku: jak zhubnout boky po 40 a proč čisté kardio nestačí. Klíčem je dostatek bílkovin a mírný kalorický deficit bez drastického hladovění.
Osvědčenou metodou je talířové pravidlo:
- ½ talíře tvoří zelenina: Dodá objem, vlákninu a zaplní žaludek při minimu kalorií.
- ¼ talíře tvoří bílkoviny: Kuřecí či krůtí maso, ryby, vejce, tofu, skyr nebo luštěniny. Bílkoviny mají nejvyšší sytící schopnost a chrání svalovou hmotu.
- ¼ talíře tvoří příloha: Ideálně komplexní sacharidy jako brambory, rýže basmati, quinoa nebo celozrnné těstoviny.
Jak může vypadat vzorový den?
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Běžný pohyb mistrem spalování: Síla efektu NEAT
Odmítáte se trápit v posilovně? Nevadí. Obrovskou část denního výdeje energie tvoří takzvaný NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis) – tedy veškerý spontánní pohyb mimo plánovaný trénink: cesta na zastávku, chůze po schodech, úklid nebo i běžné poposedání u stolu.
Nejsnazším nástrojem pro zvýšení výdeje je obyčejná chůze. Nemusíte se přitom nahánět za hranicí 10 000 kroků denně. Toto číslo je jen stará reklamní kampaň. Kolik kroků tělu reálně stačí?
Při chůzi pálíte kalorie bez námahy a bez rizika, že přetížené tělo vyplaví stresové hormony, které vyvolávají nekontrolovatelný vlčí hlad.
Rozdíly v běžném pohybu jsou přitom obrovské – žena, která se přes den přirozeně hýbe, spálí v součtu často více energie než ta, která se hodinu ničí ve fitku a zbytek dne proleží na gauči.
|Denní počet kroků
|Přibližná vzdálenost
|Spálené kcal (člověk 70 kg)
|Spálené kcal (člověk 90 kg)
|5 000 kroků
|~ 3,7 km
|~ 180 kcal
|~ 230 kcal
|8 000 kroků
|~ 6,0 km
|~ 290 kcal
|~ 370 kcal
|10 000 kroků
|~ 7,5 km
|~ 360 kcal
|~ 460 kcal
Pozn.: Jde o orientační odhad. Skutečný výdej závisí na rychlosti chůze, terénu i tělesném složení.
Pokud dnes uděláte 3 000 kroků za den, zvyšte cíl na 6 000. Každý krok navíc počítá.
Spánek, stres a tvar pasu. Jak kortizol mění tělo?
Na schopnost těla odbourávat tuk má přímý vliv psychika a regenerace. Dlouhodobý stres vyplavuje stresový hormon kortizol. Zvýšená hladina kortizolu prokazatelně podporuje hromadění viscerálního tuku v oblasti břicha. I když kortizol necílí výhradně na podkožní tuk na bocích, zvětšující se vnitřní tuk v pase deformuje celou siluetu trupu a dělá boky výraznějšími.
Chronický stres a nekvalitní spánek (méně než 6–7 hodin denně) navíc narušují hladiny hormonů hladu a sytosti (ghrelin a leptin). Tělo vystavené tlaku vyžaduje rychlou energii v podobě sladkých a tučných jídel, což vede k nekontrolovanému přejídání.
Tipy na snížení stresu bez posilovny
Za jak dlouho budou boky menší?
Ačkoli by si každý přál rychlé výsledky, tělo tuk uvolňuje postupně. Neexistuje žádný zázračný vzorec, který by garantoval přesný úbytek centimetrů na kilogram váhy.
Reálné a udržitelné tempo celkového hubnutí je zhruba 0,5 až 1 kg za týden. První drobné změny (např. menší pocit nafouknutí díky úpravě jídelníčku) pozorujeme během několika dnů, ale viditelné zmenšení obvodu boků a úbytek podkožního tuku očekávejte spíše v horizontu 2 až 3 měsíců. Trpělivost a konzistence se v tomto případě vyplatí více než jakákoliv drastická dieta.
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Po 40 vám kardio na boky nezabere. Tělo si žádá úplně jiný přístup