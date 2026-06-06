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Lymfatický systém ovlivňuje imunitu i energii. Pečujete o něj správně?

Lymfatický systém pracuje nepřetržitě, přesto o něm většina z nás téměř nic neví. Pomáhá odvádět toxiny, chrání organismus před infekcemi a udržuje správnou rovnováhu tekutin v těle. Co se stane, když přestane fungovat správně, a jak můžete jeho činnost podpořit?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Představit si ho můžete jako řeku, která protéká celým vaším tělem. Řečiště tvoří lymfatické cévy, uzliny a orgány a místo vody v něm proudí tekutina zvaná lymfa.

Na rozdíl od krevního oběhu, který pohání srdce, je však lymfatický systém závislý na svalových pohybech a změnách tlaku v těle. Není uzavřeným systémem s pumpou, ale spíše jakýmsi jemně se pohybujícím „ekosystémem“. Pro lidský organismus je ovšem stejně nezbytný jako ta krev.

Pomoc z přírody

Lymfatický systém můžete podpořit také pomocí různých bylinek. Mezi nejčastěji doporučované patří:

  • rozrazil lékařský
  • přeslička rolní
  • potočnice lékařská
  • zemědým lékařský
  • kakost smrdutý
  • pampeliška
  • kopřiva dvoudomá
  • svízel přítula

Vhodnou a pohodlnou volbou jsou také doplňky stravy obsahující bylinné extrakty. S jejich výběrem vám poradí v lékárně.

Lymfa jako čistička

Lymfatický systém funguje jako taková čistička vašeho organismu, a to hlavně díky lymfě, bezbarvé látce, která vzniká z mezibuněčné tekutiny. Obklopuje každičkou buňku vašeho těla a sbírá veškeré „nečistoty“, které se v nich nahromadí – bakterie, toxiny, odpadní látky i přebytečnou vodu, aby je odvedla pryč z organismu.

Během své cesty protéká lymfatickými uzlinami, které si zase můžete představit jako malé „stanice“ fazolovitého tvaru, kde se všechno kontroluje. Uzliny fungují jako filtry, které zachycují bakterie, viry a další patogeny. Pokud se objeví nějaká infekce, uzliny na to zareagují tím, že zmobilizují bílé krvinky, což může způsobit jejich zvětšení, a to je právě důvod, proč je lékaři při nemoci často prohmatávají.

Tři hlavní úkoly

Lymfatický systém je pro správné fungování těla proto naprosto nezbytný. A co všechno dokáže?

Deset tipů a rad, jak podpořit lymfatický systém

Odvádí odpadní látky: Bez lymfatického systému by byl váš organismus zanesený toxiny a přebytečnou tekutinou, nedokázal by se jich sám zbavit.

Chrání vás před nemocemi: Díky své schopnosti rozpoznat a zachytit škodlivé látky hraje klíčovou roli ve vašem imunitním systému.

Udržuje vnitřní rovnováhu: Lymfa nejenže sbírá toxiny, ale navíc pomáhá regulovat množství tekutin v těle a díky tomu zabraňuje otokům.

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Když nastane problém

Lymfa pracuje ve dne v noci, aniž byste si to uvědomovali, svou úlohu, tedy odvádět z těla nežádoucí toxiny a bránit otokům, může plnit dobře však jenom v případě, že lymfatický systém funguje tak, jak má. Ale to nebývá vždycky samozřejmostí…

Narušovat ho může spousta faktorů, například nevhodná strava, především průmyslově zpracované potraviny, nadbytek soli, cukru, mléčných výrobků a bílé mouky, dále nedostatečný pitný režim, málo pohybu či nošení příliš těsného oblečení a obuvi. Velkou roli ale hraje i alkohol a kofein, chronický stres nebo pooperační stavy a úrazy.

To všechno lymfatický systém přetěžuje a vede k otokům, únavě, oslabené imunitě a větší náchylnosti k infekcím. V takových případech je dobré vyhledat odbornou pomoc.

5 tipů, jak rozproudit lymfu

  1. Hýbejte se! Lymfa nemá vlastní pumpu, je závislá na svalových pohybech. Vhodná je chůze, jóga nebo skákání na trampolíně.
  2. Pijte! Samozřejmě tím myslíme nealko nápoje, v tom nejideálnějším případě čistou vodu. Dostatečný příjem tekutin je pro správnou funkci lymfatického systému nezbytný.
  3. Jezte zdravě. Zařaďte do svého jídelníčku čerstvé ovoce, zeleninu a potraviny bohaté na antioxidanty.
  4. Dopřejte si lymfatickou masáž. Nejenže je velmi příjemná, ale navíc stimuluje proudění lymfy v těle a pomáhá s detoxikací.
  5. Zajděte si do sauny. Horko v ní rozšiřuje cévy vy a zrychluje jak krevní oběh, tak i proudění lymfy.

Článek vznikl pro časopis Tina.

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