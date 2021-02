Multivitamin ze zahrádky. Luštěniny zahánějí hlad, nemoci i nechuť žít

Hlavní „partička“ čítá hrách, fazole, cizrnu, sóju, čočku, podzemnici olejnou a bob. Pozor, to ovšem nejsou původní české luštěniny, tyhle do našich zemí postupně přivandrovaly. Čočka, již jedli lidé už v neolitu (8000 až 5000 let př. n. l.), přicestovala z Přední Asie, hrách trochu ze Středomoří a trochu ze severní Afriky i jihozápadní Asie, sója to k nám vzala z Číny přes Japonsko, bob z Afriky a Asie a nakonec fazole z Ameriky, ač domovinu mají i v Mezopotámii či Egyptě.

Pravda, jen hrstku ze zmíněných plodin tady baví růst ve velkém. Lépe řečeno: nižší jistota výnosu z těchto druhů rostlin v našich podmínkách je pro jejich rozšíření brzdou. Výsostné místo proto mají spíš v záhonech soukromých zahrad i truhlících balkonů. Tam se jim daří, tam předvádějí divy.