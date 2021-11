Cvičím s vlastní vahou, říká Lukáš lehčí o 22 kilo

Největší událostí, která se stala za dobu, co jsme se neviděli, není naštěstí nějaké to kilo navíc, ale další člen rodiny! A to je dobrá zpráva. Synovi je už rok a půl, dcerce šest. Moc se těšila na brášku, kterého úplně zbožňuje. Roli velké sestry zvládá na jedničku a obě děti spolu mají výborný vztah. Co víc si přát?“ září štěstím spokojený táta, kterému to dnes vážně sekne.

Společně jsme zavzpomínali na dobu před dvěma lety, kdy nám vyprávěl, jak se rozhodl zatočit se svým rostoucím břichem.

„Když máma kolikrát na návštěvě říkala mé manželce, že si mě tedy pěkně vykrmuje a jak se mám dobře, začalo mi to časem vadit. To víte, dříve jsem mohl sníst cokoliv a pořád jsem vypadal jako párátko. I když jsem léta chodil na brigády do fast foodu a jedl jsem hlavně tam. No, a pak jsem potkal svou budoucí ženu, usadil se na Moravě a začal jsem kynout. Žena mi nikdy má kila nevyčítala a já na její dobře míněné rady, že bych si neměl v deset večer smažit kuřecí nugetky a že bych měl přestat pít colu, příliš nedal. Když viděla, že to k ničemu nevede a já pořád přibírám, navrhla mi, ať si najdu výživového poradce. A tak jsem po krátkém váhání oslovil výživovou poradkyni Moniku Tělupilovou ze Šumperka. Ale hubnout jsem musel doma sám, protože moje paní má 45 kilo i s postelí,“ vtipkoval tenkrát Lukáš s tím, že do poradny přišel dost nervózní a hned první měření ho velmi nemile překvapilo.

Hodnota BMI mě nepotěšila

„BMI jsem měl 30,2 a k tomu vysokou hodnotu vnějšího i vnitřního tuku. Nebylo o čem přemýšlet,“ svěřil se nám před dvěma lety mladý muž, jehož překvapilo, že je jeho nový jídelníček složený ze surovin, které každý z nás běžně jí. Problém byl v tom, že Lukáš pracuje jako strojvedoucí a do práce nastupuje v různých časech. Ve dne i v noci.

Pět jídel na noční šichtu

„Tak třeba na noční službu jsem si najednou musel připravit pět jídel! Úplně nejtěžší bylo zvyknout si na to, že je toho jídla tolik, a naučit se jíst i v noci na nočních směnách. O to víc mě překvapily při kontrolách v poradně mé pokroky. Vždyť já jedl víc než dřív, vyloženě jsem se cpal, a přitom se stal zázrak. Zhubl jsem z 93 na 73 kilo. No, a ten nově nastavený vzorec stravování se stal součástí mého života a funguje dodneška. Díky tomu si váhu celou dobu držím a ještě mám o 2 kila méně. Pomohl mi v tom i pohyb, i když to šlo tedy hodně ztuha. Jediné cvičení, na které jsem byl ochoten přistoupit, byla pětiminutová procházka na dětské hřiště s dcerou. Tam jsem se posadil a modlil se, abych se nemusel zúčastnit jejích pohybových her.“

Činkou jsem udělal díru do zdi

Jenže i když hubl, fald na břiše mu prý zůstával. „Zkusil jsem proto dělat jednoduché posilovací a protahovací cviky v dětském pokojíčku na pěnovém puzzle s krtečkem. I činku jsem koupil, ale ‚odborným‘ zacházením jsem s ní udělal menší díru do zdi, díky čemuž jsem měl téměř rozvod na krku. A světe div se, moje žena se se mnou nerozvedla, ale pořídila mi cvičící věž. A mě začalo děsně bavit cvičit s vahou vlastního těla. Dělám to dodneška a těší mě to čím dál víc. Pravidelně doma cvičím cca hodinku denně, což mi plně vyhovuje,“ pochlubil se Lukáš, který si už pár let díky snížené váze opět užívá životní pohodu, po fyzické stránce je zdatnější a namáhavou práci zastane bez zadýchání. Nebývá už tolik unavený a lépe zvládá noční směny.

„A kromě toho jsem naštěstí přestal chrápat, takže už tím nebudím sousedy, a dokonce jsem mohl zpátky k manželce a dcerce do ložnice. Jenže dneska už je zase všechno jinak! Ložnici jsem s narozením syna opustil dobrovolně, ne kvůli chrápání a kilům navíc, ale aby se alespoň jeden člen rodiny v klidu vyspal.

Přiznávám bez mučení, že ten, kdo se u nás vyspí, jsem já, ale při své práci prostě musím být v pohodě,“ svěřil se strojvůdce, který si ve volném čase rád zajde na squash nebo zaplavat do bazénu a žena ho občas vytáhne ven na túru.

„Velmi rád jezdím na hrady, zámky a do historických objektů, které mají své příběhy. K nim řadím i různé výstavy a návštěvy muzeí. A léto jsem strávil s rodinou v našem nově postaveném domě. Mít vlastní dům, to je svoboda. Také jsme navštívili babičky a hodně jsme pracovali na zahradě. Momentálně sklízíme dýně, nechcete jednu? Mně už se o nich dokonce zdá, ale má manželka je z úrody nadšená. Vyrábí z nich nejrůznější polévky, kompoty, zavařeniny, džusy a koláče... Už jenom čekám, kdy přijde s dýňovým řízkem.“

Rady a tipy

Pozor na svaly

Pro muže je při hubnutí důležitý zejména dostatečný příjem bílkovin, který ochrání jejich svalovou hmotu. Ty by měly představovat zhruba 25 až 30 procent každého denního jídla.

Zdravá energie

Hubnete a přitom sportujete? Pak jsou pro vás nezbytné i sacharidy. Nejlépe ty s nižším glykemickým indexem (většina ovoce a zeleniny, ořechy, tmavá rýže, černý chléb).