Každý má svou úlohu. Nehrajme si, že muž a žena jsou stejní, říká Lukáš Pollert

Díky předchozí kariéře olympijského vítěze ve vodním slalomu (Barcelona 1992) je jedním z nejznámějších českých lékařů. Navíc je součástí týmů, které provádějí ve FN Motol nejtěžší operace. Má tři atestace, certifikované lékařské odbornosti, a plánuje si udělal čtvrtou. V dětství závodně lyžoval, pak sníh vyměnil za divokou vodu a z ní vylovil pět medailí z mistrovství Evropy a světa plus dvě další z olympiád. Přesto byl a je tak trochu bohém, co má rád pivo a rád se baví. A taky o sobě tvrdí, že je líný. „Mám rád výzvy a rád se posouvám dál, ale vždycky jdu cestou, která je co nejkratší. Pokud jsem na vodě chtěl trať projet co nejrychleji, nemohl jsem spoléhat jen na sílu. V medicíně je to podobné,“ říká MUDr. LUKÁŠ POLLERT (52). | foto: Michal Sváček, MAFRA