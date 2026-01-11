Ovlivňují chutě, výkon, regeneraci i hubnutí. Vědkyně líčí, co lze vyčíst z genů

Lucie Kulišťáková

Karolína Lišková
  20:00
Pro jaký sport jsme se narodili? Jak rychle se nám hojí svaly? K jakým zraněním máme větší sklony? Jak genetika ovlivňuje hubnutí a metabolismus? A co je to genetický doping? O tom jsme si povídali s vědkyní a specialistkou v oblasti molekulární biologie a genetiky Lucií Kulišťákovou. „Že se nějaké sklony dědí ob generaci, je mýtus. Geny totiž nikdy ,nepřeskočí‘ – předávají se vždy lineárně,“ přibližuje.

Česká vědkyně získávala zkušenosti v nemocničních laboratořích v Česku a Německu a nyní tak činí v biotechnologické společnosti, kde se podílí na vývoji genetických testů.

Udělala jste si někdy i vy sama test DNA? A co vám ukázal?
Ano, zkusila jsem jich na sobě hned několik. Jednak proto, že když už pracujete v laboratoři, láká vás to, a jednak jsem předtím působila v nemocnici, kde jsme dělali genetické panely u dětí – sledovaly se různé syndromy a vrozené vady. Tam jsem spíš chtěla vědět, jestli nejsem přenašeč nějakého onemocnění, protože u řady genetických vad se musí sejít mutace od obou rodičů, aby se u dítěte projevily. Naštěstí se u mě nic takového neukázalo. Později, když jsme ve firmě vyvíjeli testy pro sportovní genetiku, otestovala jsem ji na sobě taky.

Už dnes je obtížné odhalovat nové chemické látky v dopingu – vždy se objeví něco nového a testy se vyvíjejí se zpožděním. U genetického dopingu to bude ještě složitější.

