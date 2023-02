Co říct, když se zeptá, zda umírá. Onkoložka o zákulisí boje dětí s rakovinou

Změnil se nějak váš pohled na svět od doby, kdy jste začala pracovat s těžce nemocnými dětmi?

Ano, a velmi. Na dětské onkologii v Motole jsem začala pracovat v roce 2006 a už tehdy – a to jsem ještě neměla vlastní děti – jsem si uvědomovala, jak moc mohou být děti nemocné a jak veliké mám štěstí, že je moje rodina zdravá. A od doby, co dělám dětskou paliativní péči, si to uvědomuju ještě o to víc. Myslím si, že to člověku narovná hodnotový žebříček, že zdraví začnete vnímat jako věc, kterou si nemůžete koupit, a že byste měli být rádi za každý den, kdy jste zdraví nebo nemáte nějaké závažné zdravotní problémy.

Rodiče jsou schopni mluvit o tom, jak by si přáli, aby vypadala svatba jejich dcery, a současně plánovat spolupráci s hospicem, protože dcera umírá.