Z krve poznáme rakovinu dřív, než se rozvine. Převratný objev, říká onkolog

Jestli to dobře chápu, v krevních vzorcích by měly být snadněji detekovány i velmi malé kousky DNA rakovinných buněk. Tyhle fragmenty by mohly upozornit na zhoubný nádor už v jeho velmi časné fázi. Je to tak?

Ano. Takzvaná tekutá biopsie je v současnosti využitelná v klinické praxi ke stanovení prognózy, výběru léčby a také ke včasnému odhalení návratu choroby u již diagnostikovaného nádorového onemocnění. Mimořádný význam má u pacientů, kde je tradiční odběr tkáně (biopsie; pozn. red.) anatomicky nepřístupný nebo je spojen s vysokým rizikem komplikací. Příkladem je karcinom slinivky břišní. Americký časopis TIME letos zařadil tekutou biopsii mezi nejpřevratnější inovace současnosti.

Byl bych rád, aby se z podobných testů nestala veřejná komerční záležitost, aby si je lidé ve velkém nekupovali kupříkladu na internetu a pak s nějakými výsledky vyděšeně neběhali za doktory.