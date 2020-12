Léčivá síla přírody. Univerzální bylinný lék na všechno neexistuje, říká expert

Léčivé rostliny a přípravky z nich vyrobené v posledních letech zažívají návrat na výsluní. Získaly si takovou pozornost, jakou si zaslouží, už i u klasické medicíny?

Oficiální medicína léčivé rostliny stále příliš neuznává, protože má pocit, že nejsou příliš účinné. Já tento pocit dovedu pochopit, moje děti medicínu vystudovaly, takže vím, co se na lékařských fakultách učí. Pohled farmaceuta je trošku jiný. Úkolem lékaře je diagnostikovat a léčit, úkolem farmaceuta je připravit odpovídající léčivý přípravek, doporučit, jak má být co nejlépe užíván a jaké jsou jeho interakce s dalšími léčivy. Řada lékařů se domnívá, že použití léčivých rostlin není příliš efektivní, což historicky vychází z jejich obav, aby si neudělali ostudu tím, že léčí nějakým neúčinným babským prostředkem. Lékařské povolání je velmi citlivé na prestiž. Já to chápu a akceptuji, protože návrat zdraví a ochrana života je to nejcennější.

U doplňků stravy je poměrně snadné klamat spotřebitele. Lubomír Opletal