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Longevity začíná v genech. O výsledku však rozhodují každodenní návyky

Genetická výbava může odhalit naše silné stránky i zdravotní rizika, sama o sobě však budoucnost neurčuje. O tom, jak se budou geny v průběhu života projevovat, rozhodují každodenní návyky, prostředí i prevence. Jak využít informace z DNA ve svůj prospěch a proč je důležité sledovat také to, co se v těle děje právě teď?
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Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

Možná to znáte. Dva lidé jedí podobně, chodí spát ve stejnou dobu, oba pijí kávu, občas si dají sklenku vína a oba si slibují, že začnou víc chodit. Jeden přitom funguje bez větších potíží, druhý bojuje s únavou, přibírá snad i ze vzduchu a každá viróza se ho drží dvakrát déle.

Někdy v tom hraje roli věk, jindy stres, prostředí nebo dlouhodobé návyky. A někdy také genetická výbava, kterou jsme dostali do vínku.

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Co nám prozradí DNA

DNA je jako úvodní kapitola knihy o našem těle. Neprozradí celý děj, ale napoví, s jakými postavami, zápletkami a riziky se v příběhu může počítat. Jinak řečeno: ukazuje nám možný vývoj, který se může, a nemusí naplnit.

Právě proto se dnes v medicíně stále častěji mluví o propojení genetiky s životním stylem a prostředím. Geny nastavují určité mantinely, ale neřídí každý krok. Můžete si je představit jako partituru. Je v ní zapsaná melodie, tempo i náročnější místa. Jak ale skladba nakonec zazní, záleží také na tom, kdo ji hraje, v jakém prostředí a jak pečlivě se připravuje.

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Geny našeptávají, kde máme být pozornější

Důležitější než samotný výsledek DNA testu je to, co s ním uděláte. Nedostatek spánku, chronický stres, kouření, alkohol, sedavé zaměstnání nebo strava plná průmyslově zpracovaných potravin mohou některá rizika posílit. Naopak pohyb, kvalitní výživa, dobrá regenerace a včasná prevence je mohou zmírnit.

Důležité tedy je, zda vás informace o genetické výbavě zavede k něčemu konkrétnímu: k úpravě jídelníčku, lepšímu sledování krevního cukru, většímu důrazu na spánek, pravidelnější prevenci nebo konzultaci s lékařem. Právě tady se odděluje módní zvědavost od skutečné péče o zdraví.

Zvědavost končí u věty: „Tak tohle mám v genech.“ Prevence pokračuje otázkou: „Co s tím mohu udělat?“ U většiny běžných civilizačních nemocí totiž nerozhodují jen geny, ale také rodinná historie, prostředí i návyky.

Dědičnost roli hraje, ale životní styl také

DNA je stálá, ale tělo se mění. To, co jste zdědili, se během života potkává s tím, jak jíte, spíte, hýbete se a zvládáte zátěž. Proto dávají smysl i krevní výsledky, biomarkery, hormonální profil, glukóza, inzulin, cholesterol, ukazatele zánětu, data o spánku nebo regeneraci.

Tyto údaje odpovídají na jinou otázku než genetika. Neříkají jen, k čemu může mít člověk sklon, ale co se v těle děje právě teď. A to je pro prevenci zásadní. Mít zvýšené riziko ještě neznamená mít problém. Stejně tak „dobré geny“ nejsou pojistka, že tělo zvládne roky přetížení bez následků.

Nenechte se rozhodit jedním horším výsledkem

Jednorázový výsledek může být užitečný, ale snadno klame. Po špatné noci mohou vypadat hůře některé hodnoty i sportovní výkon. Proto je důležitý trend. Ukazuje, zda se tělo vrací k rovnováze nebo zda se pomalu posouvá směrem, který může za pár let znamenat problém.

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Podobně funguje i představa biologického věku. Není to soutěž o nejnižší číslo, ale způsob, jak si lépe představit, v jaké kondici je organismus uvnitř. Dva lidé stejného věku mohou mít velmi odlišnou svalovou hmotu, kondici, zánětlivou zátěž, metabolické zdraví i schopnost regenerace.

Právě tyto rozdíly často rozhodují o tom, zda se člověk cítí vitálně nebo má pocit, že stárnutí přišlo příliš brzy.

Vlastní mapa pomáhá začít na správném místě

Smyslem testů DNA není hledat důvod k obavám. Pomohou vám zpřesnit osobní mapu. Když znáte svá slabá místa, nemusíte se hned pokoušet o celkovou změnu. V první fázi se můžete zaměřit na to, co představuje největší riziko – třeba na krevní cukr, špatný spánek, zánět, hormony, pohyb nebo výživu.

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DNA tedy není křišťálová koule. Je to první vrstva osobní mapy, kterou je potřeba číst spolu s laboratorními výsledky, rodinnou anamnézou, životním stylem i tím, jak se skutečně cítíte. Teprve dohromady vzniká obraz, podle kterého můžete jednat.

Stárnutí nezačíná v den, kdy nám v občance přibude šedesátka. V těle probíhá postupně a dlouho předtím, než si ho začneme spojovat s věkem. Dobrá zpráva je, že stejně tiše mohou začít i změny k lepšímu: jedním měřením, jedním rozhodnutím, jedním poctivým pohledem na vlastní tělo. A někdy právě test DNA pomůže položit první správnou otázku.

Co dělat, když znáte své genetické predispozice

Nelekejte se výsledku

Genetický test neříká, že se něco musí stát. Ukazuje oblast, které se vyplatí věnovat větší pozornost.

Ptejte se, co je ovlivnitelné

Má smysl řešit hlavně to, co lze změnit: spánek, pohyb, stravu, stres, alkohol, kouření, prevenci nebo pravidelné kontroly.

Nespoléhejte na jeden údaj

Výsledek testu DNA je jen jedna vrstva. Teprve ve spojení s krevními testy, rodinnou anamnézou a životním stylem začne dávat praktický smysl.

Sledujte změnu v čase

Jednorázová informace může upozornit na riziko. Opakované měření ukáže, zda kroky, které jste udělali, skutečně fungují.

Neřešte všechno najednou

Vyberte jednu oblast, která je pro vás nejdůležitější. U někoho to bude cukr v krvi, u jiného spánek, pohyb, zánět nebo hmotnost.

Článek vyšel v červnovém vydání časopisu Zdraví.

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