Longevity: dlouhověkost není jen o délce života, ale hlavně o jeho kvalitě

Tereza Hrabinová
Lidé se dožívají stále vyššího věku, ale ne vždy ve zdraví. Právě na to upozorňuje koncept longevity, který zdůrazňuje nejen délku života, ale i jeho kvalitu. Kolik let skutečně prožijeme bez nemocí a proč se o tématu stále víc mluví?

Pravidelný pohyb či lehký silový trénink jsou základem pro zdravý životní styl. | foto: Profimedia.cz

Obsah

Co znamená longevity a proč o ní všichni mluví?

Longevity označuje délku lidského života s důrazem na jeho kvalitu – tedy na to, jak dlouho člověk žije ve zdraví a dobré kondici. Podle dat Světové zdravotnické organizace se během posledních desetiletí prodloužila naděje na dožití o více než deset let. Zároveň však roste počet lidí, kteří ve vyšším věku trpí chronickými nemocemi, což zvyšuje tlak na zdravotní systémy i sociální péči.

Pojem dlouhověkost se obvykle vztahuje k celkové délce života, tedy k tomu, kolika let se člověk dožije. Koncept longevity ovšem zdůrazňuje především kvalitu prožitých let: fyzické zdraví, psychickou pohodu i soběstačnost ve vyšším věku. Právě proto se v této souvislosti často mluví také o zdravém stárnutí.

Velkou pozornost vzbudil například netflixový seriál Jak se dožít stovky: Tajemství modrých zón, který přibližuje oblasti světa s mimořádně vysokým podílem zdravých seniorů. Podobné projekty přenášejí téma longevity z akademického prostředí k široké veřejnosti a ukazují, že zdravé stárnutí není jen otázkou genetiky, ale i životního stylu, stravy, pohybu a sociálních vazeb.

Nejde jen o to, že se prodlužuje naděje na dožití, ale především o to, aby co největší část života člověk prožil aktivně, soběstačně a ve zdraví.

Longevity, dlouhověkost, délka života ve zdraví: Slovníček pojmů zdravého stáří

V debatách o stárnutí se často objevují pojmy, které znějí podobně, ale označují odlišné věci.

Slovníček pojmů
PojemDefinice
LongevityKoncept zaměřený na prodloužení života i zdravých let života. Nestačí se dožít se vyššího věku, ale co nejdéle si udržet zdraví, funkčnost a kvalitu života.
DlouhověkostObecné označení pro vysoký věk dožití.
Naděje na dožití (life expectancy)Statistický ukazatel, který vyjadřuje průměrný počet let, kterých se člověk v dané populaci dožije. Nejde o předpověď pro konkrétního člověka.
Délka života ve zdraví (healthspan)Počet let, které člověk prožije bez vážných nemocí nebo výrazného omezení. Ukazuje, jak dlouho je člověk skutečně zdráv a soběstačný.
Biologický věkOdhad stavu organismu podle zdravotních, funkčních a někdy i laboratorních ukazatelů. Může být nižší nebo vyšší než věk kalendářní.
Chronologický věkSkutečný věk člověka daný datem narození, tedy počet let od narození.
Anti-agingPřístupy zaměřené na zpomalení nebo oddálení projevů stárnutí. Používají se v medicíně i kosmetice, přičemž zejména v kosmetickém kontextu bývá větší důraz kladen na vzhled než na celkové zdraví.
Střední délka života ve zdraví Průměrný počet let života, které člověk prožije v dobrém zdraví, tedy bez zdravotního omezení.

Rozdíl mezi nadějí na dožití a délkou života ve zdraví je v praxi zásadní. V Česku se naděje na dožití dlouhodobě pohybuje zhruba kolem 79 až 80 let, zatímco počet let prožitých ve zdraví je výrazně nižší.

Češi tak podle různých ukazatelů prožívají ve zdraví přibližně 61 až 63 let. To znamená, že část pozdějšího života často tráví s chronickými nemocemi, bolestmi nebo omezenou soběstačností. Právě tento rozdíl ukazuje, proč se vedle dlouhověkosti stále častěji řeší i kvalita stáří.

Srovnání: Česko vs. Japonsko
ZeměNaděje na dožitíDélka života ve zdraví
Českocca 77–83 letcca 61–63 let
Japonskocca 84–88 letcca 73–74 let

Co ovlivňuje biologický věk?

  • Stárnutí je v základní rovině důsledkem postupných změn na úrovni buněk. Ty se časem opotřebovávají a fungují méně efektivně, což se postupně promítá nejen do viditelných projevů, jako jsou vrásky, ale i do vzniku chronických onemocnění, například srdečně-cévních chorob nebo demence.
  • Rychlost tohoto procesu ovlivňuje celá řada faktorů. Část z nich nemůžeme přímo ovlivnit – patří sem genetika nebo přirozené změny v DNA.
  • Na buněčné úrovni hraje roli také oxidační stres, zkracování telomer, hromadění poškozených buněk a chronický zánět. Tyto mechanismy společně určují, jak rychle organismus stárne.
  • Vedle toho však existují i faktory, které máme do značné míry ve vlastních rukou. Významně se projevuje životní styl – tedy pohyb, strava, kvalita spánku, ale i míra stresu.
  • Negativní vliv má kouření, nadměrná konzumace alkoholu nebo sedavý způsob života.
  • Důležitou roli hrají sociální vztahy: lidé s pevnými vazbami a aktivním společenským životem mají tendenci stárnout pomaleji než ti, kteří žijí v izolaci.
  • Na biologický věk má vliv i prostředí, ve kterém člověk žije. Přístup ke kvalitní zdravotní péči, dostupnost zdravých potravin, čisté ovzduší nebo bezpečné životní podmínky mohou proces stárnutí zpomalit.
  • Naopak chudoba, znečištění nebo dlouhodobě nepříznivé životní podmínky jsou spojeny s rychlejším stárnutím a nižší nadějí na dožití.

Japonsko je země s nejvyšší nadějí na dožití na světě a zároveň má velmi vysoký počet let prožitých ve zdraví. Okinawa patří mezi tzv. modré zóny. Počet stoletých či ještě starších lidí se podle údajů zveřejněných japonskou vládou přiblížil 100 tisícům. Ženy přitom tvoří 88 procent z nich.

Vyšší věk nemusí nutně znamenat delší období nemoci. Právě to je podstata přístupu longevity. Nemá být cílem žít déle, ale žít déle dobře.

Biologický vs. chronologický věk: Proč někdo v 70 vypadá na 50?

Každý máme dva věky, které odrážejí, jak stárneme. Ten první, chronologický věk, zná každý. Jde o počet let od narození, který je daný datem v rodném listě a nijak ho nelze ovlivnit.

Mnohem výmluvnější je však biologický věk. Ten ukazuje, v jaké kondici se organismus skutečně nachází. Tedy jak rychle tělo stárne, jak fungují jeho orgány a jak dobře zvládá zátěž. Právě biologický věk souvisí s tím, jak člověk vypadá, jak se cítí i jaké má riziko onemocnění ve vyšším věku.

Na tempo stárnutí nepůsobí jen genetika. Významnou roli hraje také životní styl, prostředí a celkové zdraví. Pohyb, strava, spánek, stres i sociální vztahy mohou biologické stárnutí zpomalovat, nebo naopak urychlovat.

Biologický věk se odhaduje pomocí kombinace různých ukazatelů. Od běžných klinických hodnot, jako je krevní tlak, hladina cukru nebo cholesterolu, přes laboratorní analýzy až po pokročilé metody sledující změny na buněčné úrovni.

Mezi nejlépe prozkoumané nástroje patří například epigenetické hodiny, které hodnotí vzorce změn v DNA a patří k nejpřesnějším dostupným metodám odhadu biologického stárnutí.

Biologický věk tak může lépe než samotný kalendářní údaj napovědět, jak člověk skutečně stárne. Zároveň to však nejde není jediné číslo, které by samo o sobě popsalo celý stav organismu, vždy je třeba ho chápat v souvislosti s dalšími zdravotními ukazateli.

Co jsou telomery?

  • Ochranné struktury na koncích chromozomů, které pomáhají chránit DNA při dělení buněk.
  • S každým dalším dělením se telomery obvykle zkracují, a proto se dávají do souvislosti se stárnutím organismu i s některými nemocemi.
  • Na význam telomer dlouhodobě upozorňují vědci včetně Elizabeth Blackburnové, která patří k průkopnicím jejich výzkumu.
  • Délka telomer však sama o sobě nedokáže přesně určit biologický věk. Je to pouze jeden z biomarkerů, který je nutné hodnotit spolu s dalšími ukazateli.

12 znaků stárnutí a jak je ovlivnit

Moderní věda dnes popisuje stárnutí jako souhru mnoha biologických procesů. Jednotlivé znaky stárnutí se vzájemně ovlivňují a nelze je řešit izolovaně. Současná věda proto upřednostňuje spíše celkový přístup ke zdraví než hledání jednoho „zázračného“ řešení.

12 znaků stárnutí
PojemO co jde?Co může pomoci?
Genomová nestabilitaHromadění poškození DNA vlivem vnějších i vnitřních faktorů, klesá schopnost buněk chyby opravovat.Omezení toxinů, ochrana před UV zářením, zdravý životní styl (vliv existuje, ale není přesně kvantifikovaný).
Zkracování telomerůPostupné zkracování ochranných konců chromozomů při dělení buněk, což omezuje jejich životnost.Dlouhodobě se zkoumá vliv životního stylu (pohyb, stres), ale nejde o přesný ani samostatný ukazatel věku.
Epigenetické změnyZměny v regulaci genů (např. metylace DNA), které ovlivňují jejich aktivitu bez změny genetické informace.Stabilní životní styl, výživa a prostředí mohou mít vliv, využívají se i při měření biologického věku (epigenetické hodiny).
Ztráta proteostázyNarušení rovnováhy tvorby a odbourávání bílkovin, hromadění poškozených proteinů.Dostatek spánku, pohyb a celkové zdraví metabolismu mohou proces ovlivňovat.
Porucha autofagieOslabení „buněčného úklidu“, kdy se hůře odstraňují poškozené části buněk.Výzkum naznačuje vliv kalorické restrikce či půstu, ale u lidí zatím není jednoznačný konsenzus.
Deregulace vnímání živinNarušení signálních drah, které řídí využití energie a růst (např. inzulin, IGF-1).Vyvážená strava, energetická rovnováha a metabolické zdraví hrají roli.
Mitochondriální dysfunkceZhoršení funkce mitochondrií, které produkují energii a regulují buněčné procesy.Pravidelný pohyb a zdravý metabolismus jsou spojovány s lepší funkcí mitochondrií.
Buněčná senescenceBuňky se přestanou dělit, ale zůstávají v těle a podporují zánět a poškození okolí.Zdravý životní styl může ovlivnit jejich hromadění, cílené zásahy jsou zatím ve výzkumu.
Vyčerpání kmenových buněkSnížení schopnosti regenerace tkání kvůli úbytku funkčních kmenových buněk.Dlouhodobé udržování zdraví organismu, pohyb a prevence nemocí mohou proces zpomalovat.
Porucha mezibuněčné komunikaceNarušení předávání signálů mezi buňkami, vyšší „šum“ v organismu.Souvisí s celkovým zdravím, hormonální rovnováhou a imunitou.
Chronický zánět (inflammaging)Dlouhodobý nízkoúrovňový zánět bez akutní příčiny, typický pro vyšší věk.Pohyb, kvalitní strava, spánek a zvládání stresu jsou s nižší mírou zánětu spojovány.
Dysbióza střevního mikrobiomuZměny ve složení střevních bakterií, obvykle pokles jejich rozmanitosti.Pestřejší strava, vláknina a celkově zdravý životní styl podporují stabilitu mikrobiomu.

Výzkum dlouhověkosti: od šarlatánů z Rudolfova dvora po dnešní miliardáře

Touha zpomalit stárnutí není nic nového. Už na dvoře Rudolfa II. působili alchymisté, kteří hledali kámen mudrců nebo elixír života. Právě kámen mudrců měl podle tehdejších představ umožnit proměnu obyčejných kovů ve zlato a zároveň zajistit nesmrtelnost. Praha byla na přelomu 16. a 17. století centrem těchto pokusů.

Skutečný posun přišel ve 20. století, kdy se výzkum stárnutí začal opírat o vědu. V 60. letech americký vědec Leonard Hayflick popsal Hayflickův limit. Zjistil, že lidské buňky se nemohou dělit neomezeně, ale mají svůj přirozený „strop“. Tento objev zásadně změnil pohled na stárnutí a ukázal, že jde o proces řízený na buněčné úrovni.

Na to navázal objev již zmíněných telomer, tedy ochranných zakončení chromozomů, za který vědkyně Elizabeth Blackburnová, Carol Greiderová a vědec Jack Szostak získali Nobelovu cenu.

Dnes se výzkum dlouhověkosti posouvá dál i díky obřím soukromým investicím, například do firem Altos Labs nebo Calico. Zároveň se pojmy jako anti-aging a longevity objevují čím dál častěji nejen v medicíně, ale i v médiích, byznysu i wellness trhu.

Vedle seriózního výzkumu se objevují i projekty a produkty, které slibují zpomalení stárnutí bez dostatečných vědeckých důkazů. Výrazné osobnosti, jako je Bryan Johnson, přitahují pozornost k tématu, ale zároveň ukazují, jak tenká může být hranice mezi vědou, experimentem a marketingem.

Pohyb: nejmocnější longevity intervence, kterou máte zdarma

Pravidelný pohyb patří k nejlépe prozkoumaným způsobům, jak ovlivnit délku i kvalitu života. Výzkumy opakovaně ukazují, že lidé, kteří se hýbou, mají nižší riziko předčasného úmrtí i chronických onemocnění. Jedním z nejsilnějších ukazatelů fyzické zdatnosti a prognózy je VO2 max, tedy maximální schopnost těla využít kyslík při zátěži.

Pohyb zároveň pomáhá zpomalovat sarkopenii, tedy úbytek svalové hmoty spojený se stárnutím, a podporuje zdraví srdce, mozku i metabolismu. Dobrou zprávou je, že nejde rozhodně o extrémy. Přínosy přináší už pravidelná chůze, kombinace silového a vytrvalostního tréninku nebo jakákoli aktivita, kterou dokážete dlouhodobě udržet.

Spánek: nejpodceňovanější faktor dlouhověkosti

Kvalitní spánek je základní, a přesto často opomíjený pilíř zdraví. Chronický nedostatek spánku je spojovaný s vyšším rizikem kardiovaskulárních onemocnění, poruch metabolismu i neurodegenerativních chorob, včetně demence.

Spánek přitom není jen odpočinek. Během noci dochází k regeneraci organismu, hormonální regulaci i podpoře imunitního systému. Dlouhodobě nekvalitní nebo krátký spánek je také spojován se zhoršením kognitivních funkcí a celkového zdraví.

Strava: co vám skutečně prodlouží život

Výživa hraje v dlouhověkosti zásadní roli, ale nejde o jednorázové diety ani extrémy. Největší přínos mají dlouhodobě udržitelné stravovací návyky, například středomořská dieta nebo okinawská dieta, které jsou spojovány s vyšší délkou života i nižším výskytem chronických onemocnění.

Typickým rysem těchto přístupů je důraz na rostlinnou stravu. Tedy zeleninu, luštěniny, celozrnné produkty, ořechy a kvalitní tuky. Důležitou roli hrají také ryby jako zdroj omega 3 mastných kyselin, které podporují zdraví srdce i mozku.

Společným jmenovatelem není jeden „zázračný“ jídelníček, ale způsob stravování, který dlouhodobě podporuje metabolické zdraví a je spojován s nižší mírou chronického zánětu v organismu.

Vztahy: nejpřekvapivější pilíř dlouhověkosti

Jedním z nejméně očekávaných, ale velmi silných faktorů dlouhověkosti jsou mezilidské vztahy. Dlouhodobé výzkumy, například Grantova studie, ukazují, že kvalitní a vřelé vztahy mají zásadní vliv nejen na psychickou pohodu, ale i na fyzické zdraví a délku života.

Lidé s pevnými sociálními vazbami mají nižší riziko chronických onemocnění, lépe zvládají stres a vykazují lepší celkovou kondici ve vyšším věku. Naopak dlouhodobá osamělost je spojována se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění, deprese i předčasného úmrtí.

Longevity suplementy: co má evidenci a co jen chytrý marketing

Trh s longevity suplementy v posledních letech rychle roste a nabízí látky, které mají zpomalovat stárnutí nebo zlepšovat zdraví ve vyšším věku. Mezi nejčastěji zmiňované patří například NAD+ prekurzory (NMN, NR), resveratrol, spermidin, omega 3 mastné kyseliny, vitamin D nebo hořčík.

U některých látek existují slibné výsledky z experimentů nebo menších studií (například u omega 3 nebo vitamínu D v určitých kontextech), ale u řady „anti-aging“ doplňků zatím chybí kvalitní dlouhodobé studie potvrzující prodloužení života u lidí.

Zásadní je také to, že účinky suplementů bývají výrazně menší než vliv základních faktorů, jako je pohyb, spánek nebo strava. Suplementy tak mohou být doplňkem, nikoli náhradou zdravého životního stylu. V oblasti longevity se často objevují produkty, které slibují více, než dokáže současná věda doložit.

Modré zóny: kde dlouhověkost „hackli“ i bez moderní vědy

Koncept modré zóny označuje oblasti světa, kde se lidé dožívají nadprůměrně vysokého věku a častěji se zde vyskytují století obyvatelé. Termín vznikl při výzkumu na Sardinii, kde si vědci modrou barvou označovali vesnice s vysokým počtem dlouhověkých lidí.

Společným jmenovatelem těchto oblastí není moderní medicína ani suplementy, ale každodenní životní styl: přirozený pohyb, jednoduchá strava, silné sociální vazby a nižší míra chronického stresu.

Okinawa

Tradiční život na Okinawě je spojený s převážně rostlinnou stravou, nízkým kalorickým příjmem a silným smyslem pro komunitu. Důležitou roli hraje i koncept „ikigai“, pocit životního smyslu.

Sardinie

Horská oblast Sardinie vyniká vysokým počtem dlouhověkých mužů. Typický je zde každodenní pohyb (například chůze v kopcovitém terénu), jednoduchá strava a pevné rodinné vazby.

Ikaria

Na řeckém ostrově Ikaria lidé často žijí velmi dlouho bez výrazných civilizačních onemocnění. Přispívá k tomu středomořská strava, pravidelný odpočinek a pomalejší tempo života.

Nicoya Peninsula

V oblasti Nicoya hraje roli kombinace fyzické aktivity, jednoduché stravy a silného sociálního ukotvení. Významný je i celoživotní smysl a aktivita ve vyšším věku.

Loma Linda

Komunita v Loma Lindě, tvořená převážně adventisty, se vyznačuje zdravým životním stylem. Rostlinnou stravou, abstinencí od alkoholu a tabáku, důrazem na víru a komunitu.

