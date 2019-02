Lékařské bizarnosti: heroin dětem, lobotomie i zdravý tabák

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma Článek vyšel v Týdeníku 5plus2, kde najdete každý týden čtení o zajímavých lidech, historických událostech, nevšedních akcích.



Medicína se vyvíjí rychlým tempem a co dnes bereme jako samozřejmost, může být za pár desítek let považováno za přežitek. Ovšem zákrok na mozku provedený kuchyňským sekáčkem? To muselo znít šíleně už v době svého vzniku.

Jenže lobotomie, jak se tomuto bizarnímu zákroku říkalo, byla populární v řadě zemí světa a zakázali ji až v 70. letech. Československo tento lékařský trend naštěstí minul, z tisíců lidí v USA a některých evropských států ovšem udělal retardované jedince. Našim krajům se však nevyhnula dlouholetá vlna nekritické propagace tabáku. Co hůř, kouření jako zdraví prospěšnou aktivitu propagovali i někteří lékaři.