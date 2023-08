Lipedém je úplně jiná obezita. Proč se nemocným nedaří zhubnout?

V Česku jde o onemocnění málo známé, přesto existující. Trpí jím u nás zhruba dvě tisícovky lidí. A to v prvé řadě ženy. Proč? To se dosud pořádně neví. Odborníci mají za to, že hlavní roli hrají hormonální změny, a to klidně i ty úplně běžné.

Vezmeme-li to chronologicky, pak to bývá nejprve puberta a menstruace, užívání hormonální antikoncepce, těhotenství a naposledy třeba i menopauza. „Svou roli v jistých případech bezesporu hraje i dědičnost,“ hlásí o lipedému doktorka Alana Biggersová.

Oteklé a bolavé nohy

A jak se tedy tahle nemoc projevuje? No právě nadbytečnými kily a následnou neschopností zhubnout. Pacienty trápí také těžké, oteklé a bolestivé nohy, které jim znemožňují i ten nejobyčejnější pohyb. A nelze se toho zbavit ani přes všechny snahy o změnu životního stylu a diety. Na první pohled rozlišíte ženy trpící lipedémem podle toho, že mívají horní část těla značně štíhlejší oproti té spodní.

„Život plynul a já začala mít křeče v nohou při rychlejší chůzi,“ vypráví jedna z nich, Hana Čechová, a pokračuje: „Lipedém totiž utlačoval žíly, které byly nedostatečně okysličené. Ty bolesti začaly být větší a větší. Až jsem se dostala do stavu, kdy jsem musela při chůzi zastavovat a odpočívat.“

Ač to zní nepříjemně, s lipedémem se dá bojovat. Důležitou roli hraje strava – napomáhá totiž zmírňovat otoky. Vyřadit musíte potraviny, které působí zánětlivě, tedy třeba rafinovaný cukr, průmyslově zpracované potraviny, lepek a mléčné výrobky. Nahraďte je jídly s nízkým obsahem cukru, těmi, co mají rostlinný původ, rybami, zeleninou a zdravými oleji.

V neposlední roli se začněte věnovat aerobnímu cvičení, lymfatické józe anebo plavání. Tyto aktivity udržují lipedém pod kontrolou.

Pomůže redukce tukové tkáně

A pak jsou tu samozřejmě odborné možnosti. První z nich je chirurgie, tedy liposukce. „Lipedém je chronické progredující onemocnění tukové tkáně na dolních končetinách a pažích. Jedinou možnou terapií je redukce tukové tkáně,“ vysvětluje lékař Slavomír Rokošný s tím, že nejde o liposukci kosmetickou, ale o zdravotnický výkon.

„Cílem je zbavit pacienta symptomů, jakými jsou otok, bolestivost, pnutí, tvorba spontánních modřin,“ dodává.

Druhou variantou je takzvaná kompresní terapie. Ta sází na používání stahovacích oděvů, které vytvářejí na končetiny tlak. Tím podporují žilní a lymfatický tok a správnou cirkulaci krve. Proto otoky ustupují, mizí i bolestivost a tekutiny se tolik nehromadí v těle. Navíc toto oblečení také pomáhá zpevnit nerovnoměrné nebo deformované končetiny, a podporují tak zlepšení pohybu pacientek.