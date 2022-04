Potíže s línou lymfou může vyřešit masáž. Pozor ale na zázračné přístroje

Další užitečné informace K tomu, abyste aktivně rozhýbali stagnující lymfu, ovšem jedna masáž nestačí. Většinou je nutné absolvovat několik procedur za sebou v časovém rozestupu cca 3 dnů.

Podpořit tok lymfy můžete i sami pomocí bráničního dýchání (kdy se nadechujete do nadechuje břicha). Stačí jen 15 minut denně, třeba hned ráno po probuzení nebo před usnutím.

Několik hodin po masáži pracuje váš lymfatický systém až 20krát rychleji. V tuhle dobu je proto důležité hodně pít, abyste podpořili vylučování škodlivin. Ideální bude čistá neperlivá voda, zelený nebo nějaký ovocný čaj.

Kromě masáží rozproudíte lymfu také pohybem. Ten by měl být plynulý a přirozený, bez tvrdých doskoků a rychlého brzdění. Vyzkoušejte jízdu na kole, svižnou chůzi, jógu, plavání nebo trampolínky.

Vyřaďte ze šatníku vše, co vás škrtí nebo je vám těsné. To se týká především spodního prádla. Mnoho žen běžně nosí například podprsenky, které se jim doslova zařezávají do těla, a brání tak volnému proudění lymfy.