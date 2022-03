Zázraky lidského těla. Zajímavosti, které jste určitě nevěděli

Kyselina v žaludku rozpustí i žiletku

Určitě víte o tom, že žaludek používá k trávení žaludeční kyseliny. Zřejmě vás však překvapí, že jsou schopné rozložit nejen potravu, ale klidně rozpustí i žiletku, tak jsou silné.

Proto se stěny žaludku každé tři dny obnovují, jinak by kyseliny nakonec strávily i samotný žaludek. Ten má, mimochodem, vážně napilno. Průměrný člověk sní totiž za život cca 30 tun potravy.

Tajemství pruhované kůže

Velmi vzácný a dosud nevysvětlený syndrom popsal v roce 1901 německý lékař Alfred Blaschko, podle něhož byla nemoc pojmenována Blaschkovy linie.

Tito pacienti mají na svém těle viditelné pruhy složené do zvláštních obrazců: na zádech do tvaru písmene V, na hrudi a bocích do písmene S. Pruhy nemají spojitost s nervovým, svalovým ani lymfatickým systémem.