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Lidi mají rádi šokující videa. Průjmem jsem zaneřádil koupelnu, vypráví pediatr Děckař

Ivana Karásková
  20:00

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Cyril Matějka známý jako „Děckař“. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Když se řekne Děckař, je jasné, o koho jde. Pediatr a influencer Cyril Matějka se veze na obří vlně popularity. Točí zábavná videa a napsal netradiční knihu, v níž radí rodičům, jak vyzrát na dětské nemoci a nechvátat hned na pohotovost. Schválně nepíše spisovně a občas vsadí i na jadrnější výraz. Zároveň se nebojí mluvit o vlastních psychických problémech.
Lékaři Česka

V knize Děcké lékařství přiznáváte, že jste nebyl zrovna průbojné dítko. Jak si zvykáte na náhlou popularitu?
Těší mě a zvykám si docela dobře. Jak říkám, jsem taková rychlokvaška. V září 2024 jsem natočil první video s medvídkem o smrkání a od té doby se strhla lavina. Lidi mě začínají i poznávat. Včera jsem byl na oční klinice a jedna sympatická sestřička mi hned hlásila, že mě sleduje. Přidala se k ní maminka s kočárkem, která mi poděkovala, že jsem ji naučil něco o laryngitidě.

Kolik máte těch sledujících?
Na Instagramu kolem dvou set tisíc, na Facebooku sedmdesát a na TikToku patnáct tisíc. Ale může se to trochu překrývat.

Měl jsem z toho skoro náběh k vyhoření. Potom jsem si řekl, hergot, musím to těm rodičům vysvětlit nějak najednou.

Cyril „Děckař“ Matějkao natáčení videí

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