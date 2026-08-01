V knize Děcké lékařství přiznáváte, že jste nebyl zrovna průbojné dítko. Jak si zvykáte na náhlou popularitu?
Těší mě a zvykám si docela dobře. Jak říkám, jsem taková rychlokvaška. V září 2024 jsem natočil první video s medvídkem o smrkání a od té doby se strhla lavina. Lidi mě začínají i poznávat. Včera jsem byl na oční klinice a jedna sympatická sestřička mi hned hlásila, že mě sleduje. Přidala se k ní maminka s kočárkem, která mi poděkovala, že jsem ji naučil něco o laryngitidě.
Kolik máte těch sledujících?
Na Instagramu kolem dvou set tisíc, na Facebooku sedmdesát a na TikToku patnáct tisíc. Ale může se to trochu překrývat.
Měl jsem z toho skoro náběh k vyhoření. Potom jsem si řekl, hergot, musím to těm rodičům vysvětlit nějak najednou.