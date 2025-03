V terapii testosteronem budoucnost lidstva nevidím, říká primář Zámečník

Dnes je móda kupovat si výživové doplňky jako tribulus, jež údajně mají vliv na hladinu testosteronu. Předpokládám, že nemají.

Všichni, kdo k nám chodí s tím, že si chtějí otestovat hladinu testosteronu, to většinou koupili. A samozřejmě taky věří tomu, že tribulus čili kotvičník funguje. Dokonce si z něj dělají odvary. Nechci tvrdit, že kotvičník nemůže hodnoty hladiny testosteronu trošku zvýšit, ale určitě nebudu doporučovat, ať si koupíte tribulus, protože vás zachrání. To opravdu ne. Pokud do toho chcete dát peníze, neuškodí to, ale jestli to někomu pomůže, je spíš otázka placeba. Kdyby tyto přípravky zázračně fungovaly, pak máme dávno plno problémů vyřešených.

Vede tribulus aspoň ke zvýšení libida, jak se tvrdí?

Že kotvičník zvyšuje libido, se traduje už dávno, ale prokázané to není. Možná existují nějaké pseudostudie, jež si zadaly firmy, které různé doplňky stravy prodávají, ale to obvykle není průkazné. Libido se může zvýšit tím, že se lépe vyspíte, ale jak chcete najít objektivní faktor, jímž změříte, jak ho zvyšuje nějaký přípravek? Jestli má někdo větší chuť na sex, se opravdu přístrojem změřit nedá.