Třetina populace je deviantní, většinou je to neškodné, říká sexuolog

„Jsem sexuolog, ale původní specializací i urolog a tento obor stále vykonávám. Proto mohu říct, že morfologická nebo anatomická pohlaví jsou dvě. Je to skutečně odvozeno od pohlavních orgánů,“ konstatuje Libor Zámečník. „Druhou záležitostí je, jak se kdo cítí. Tedy, že má někdo nějaké biologické tělo, ale cítí se v něm odlišně.“

Je tedy třeba rozlišit lidskou anatomii a lidské pocity, konkrétní identitu každého člověka. A těch může být mnoho. „Neřeknu vám, zda jich je 40 nebo 70, ale mohu říct, že s tím moderní sexuologie pracuje. Pracuje s biosociálním prostředím, psychologickými aspekty.“

„Na sexuologickém ústavu jsme nově zřídili Psychosexuologickou poradnu a jsme otevřeni individuální i skupinové terapii všech, kteří se budou cítit diskriminováni ve vlastním těle, vlastními myšlenkami a pocity,“ říká Zámečník.

Proč je nutná kastrace?

Sám se v minulosti na tranzici, přeměně pohlaví, podílel. „Měl jsem tu čest spolupracovat s panem docentem Jarolímem ještě v začátcích, přímo na urologické klinice. Chirurgickou změnu pohlaví v praxi provádí urolog, gynekolog, eventuálně plastický chirurg.“

Tomu podle něj předchází poměrně komplikovaný proces. „Jsou kolegové, kteří mají rozhodující slovo v oficiální komisi na ministerstvu zdravotnictví. A pak jsou tu psychologové a sexuologové, kteří dávají konečný souhlas pro chirurgickou změnu pohlaví.“

Zámečník se v této souvislosti v Rozstřelu vyjádřil i k aktuálnímu tématu, které řeší komunita trans lidí. Česko je totiž jednou z posledních zemí Evropské unie, například společně s Lotyšskem a Rumunskem, které pro úřední změnu pohlaví vyžadují sterilizaci.

Nedávno od této podmínky odstoupilo už i Slovensko. Dlouhou dobu přitom platilo, že většina českých sexuologů odmítala novelu zákona, která by měla umožnit změnu matričního zápisu i v případě, kdy dotyčný nepodstoupí operativní změnu pohlaví.

„Zatím ke změně nedošlo, ale vývoj jednoznačně spěje k tomu, že dojde k legislativní úpravě. Souhlasím s tím, ale měla by být zároveň uspořádána všechna pravidla, která s tím souvisejí. Jedna věc je omezit chirurgickou kastraci, to znamená odnětí pohlavních žláz, a druhá věc je uspořádat všechny podmínky pro to, aby se takto legalizovaným trans lidem žilo dobře a bez zbytečných byrokratických překážek. Je to veliká výzva,“ míní sexuolog.

Konzervativní sexuologové

A proč se této změně čeští sexuologové tak dlouho bránili? „Je to kvůli konzervativnosti středoevropské sexuologie. Ale nebránili tomu jen sexuologové. Je k tomu zapotřebí postupovat komplexně, zapojit do toho právníky, aby bylo vše čisté po stránce legislativní, a v neposlední řadě je do diskuse třeba zapojit také pacientské organizace. Ale doufejme, že změna brzy nastane.“

Podle Záměčníka je v tomto ohledu racionální nepodléhat rychle světovým trendům, diskusím na sociálních sítích. „Je třeba rozlišovat, co představují módní trendy a kam se ubírají vědecké poznatky. Dalším důležitým fenoménem je společenský vývoj a rozvoj zdravotnictví. Samozřejmě nemohu hovořit za celou sexuologickou komunitu, ale myslím si, že v tuto chvíli je změnám nakloněna.“

Sexuologický ústav Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy je nejstarším ústavem svého druhu na světě. Funguje už 100 let a v praxi prosadil metody, které se běžně používají dodnes.

Falometrícký přístroj z 50. let 20. století.

„Příkladem může být naše vyšetřovací metoda, která se jmenuje falopletysmografie. Při ní se objektivizuje parafilie. Tedy zjišťuje se stav, kdy si člověk není jist svým zaměřením,“ vysvětluje Zámečník.

Falopletysmografie umí zjistit, zda člověka vzrušují muži, ženy či obojí, upozorní na sexuální odchylky a rozpozná, zda nejsou problémy s erekcí spíše psychického původu. Kromě toho napomohla dekriminalizaci homosexuality. Metoda falometrie vznikla v 50. letech právě v Československu a jejím otcem je Kurt Freund.

Spirála sleduje změny objemu penisu.

V roce 1957 Freund poprvé použil falometrický přístroj, který prostřednictvím vzduchotěsného válce s nafukovací manžetou u kořene pohlavního údu měřil a zaznamenával změny objemu penisu, zatímco byl pacient zásobován sexuálními podněty. Zvětšil-li jeho pohlavní úd při prohlížení předloženého erotického obrázku objem, dával tak vědět, že podnět jeho majitele vzrušuje.

Třetina lidí trpí nějakou deviací

„Zjistí se, zda jde o homosexuála nebo heterosexuála, eventuálně zda jde o jinou parafilii, třeba že trpí sadismem nebo něčím podobným,“ pokračuje Zámečník.

A kolik procent populace dnes podle něj trpí různými úchylkami a deviacemi? „Jen bych k tomu řekl, že termíny úchylky a deviace sice nejsou urážlivé, ale terminologie se dnes vyvíjí. Hovoříme teď buď o parafiliích nebo o sexuální preferenci.“

„A ukazuje se, že to není až tak vzácné. Nejen v české populaci, ale po celém světě má dnes různé odlišné sexuální preference až třetina lidí, dokazují to různé průzkumy,“ uvádí sexuolog. „Ale to není porucha sexuální identity.“

„A těchto poruch sexuální preference je veliké množství. Třeba když preferujete pro svoje vzrušení nějaký objekt, to je fetišismus. Nebo je tu známý exhibicionismus. Nebo vám dělá dobře, když sledujete něčí pohlavní styk, to je voyeurismus. Nebo jestli se o někoho budete otírat v hromadném dopravním prostředku, to je frotérství,“ popisuje Zámečník.

Jak je na tom dnešní populace s impotencí? Roste počet sexuálně přenosných chorob? A proč bylo Československo průkopníkem ve výzkumu orgasmu? I na to odpovídal primář Sexuologického ústavu Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Libor Zámečník v Rozstřelu.