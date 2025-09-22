Přechod z léta do podzimu bez splínu a únavy. Pomohou vám tyto rady

Závěr léta bývá pro mnoho lidí náročný. Po dovolených přichází návrat do práce, ubývá světla a první chladné dny mohou přinést splíny i únavu. Poradíme vám, jak toto těžké období zvládnout.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Přechod z léta do podzimu je zlom, který dokáže s psychikou i tělem pořádně zamávat. Po měsících plných slunce, volnějšího režimu a dovolených se najednou dny krátí, rána jsou chladnější a povinnosti se začínají hromadit.

Pokud se navíc dovolená nevydařila podle představ, zůstává pocit prázdna a nenaplněných očekávání. Do toho se přidává nedostatek slunečního svitu, který ovlivňuje tvorbu hormonů v těle, a s ním přichází i větší náchylnost k úzkostem nebo splínům. Tento čas proto není radno podceňovat a je potřeba vědomě pečovat nejen o imunitu a zdraví těla, ale i o psychickou pohodu.

Místo úlevy pád do deprese. Tyto věty nikdy neříkejte tomu, kdo je na dně

Pomozte tělu

Podceňovat přechod mezi létem a podzimem se nemusí vyplatit. Organismus je totiž po teplých měsících často oslabený a náchylnější k infekcím. Stačí chladnější rána, vlhko nebo klimatizace v práci a nachlazení je na světě. Když se navíc přidají zažívací potíže z dovolené nebo únava z náročného návratu do pracovního režimu, tělo se hůř brání.

Proto je lepší myslet na prevenci a posilovat imunitu ještě předtím, než přijdou první potíže. Základní stavební kameny zdraví jsou dostatek spánku, vyvážený jídelníček a pohyb na čerstvém vzduchu. A když se pak nachlazení objeví, tělo se s ním vyrovná mnohem rychleji, pokud má z čeho čerpat sílu.

Důležitou roli hraje také doplnění živin. Vitamin D, jehož tvorbu zajišťuje slunce, začíná na podzim rychle chybět, a proto je dobré doplnit jej formou kapek nebo tablet. Vitamin C a zinek podporují obranyschopnost, hořčík a vitaminy skupiny B pomáhají zvládat stres.

Velkou službu udělají probiotika, která obnovují rovnováhu střevní mikroflóry, jež je úzce spjatá s imunitou i celkovou vitalitou.

Nezapomínejte ani na dostatek vlákniny, která dobré bakterie vyživuje, a pohyb. Nemusí jít o sportovní výkony, stačí svižná chůze nebo krátké cvičení doma. Pravidelný pohyb podporuje krevní oběh, zlepšuje náladu a pomáhá tělu lépe zvládat sezonní změny.

Nezapomínejte na duši

Konec léta může být náročný pro mnohé i po psychické stránce. Po dovolené se často hned nahrne spousta povinností a stres v práci. Návrat do každodenního režimu bývá rychlý a bez prostoru na postupné přizpůsobení.

Do toho se může přidat i zklamání z léta, které neproběhlo podle představ. Počasí mohlo být deštivé právě v době volna, dovolená nepřinesla očekávaný odpočinek nebo se objevily rodinné či partnerské problémy.

Deprese není špatná nálada. Jak poznat, že už máte vážný problém

Negativní pocity ještě umocní ubývající slunce a sychravé počasí. Pomoci duši v tomto období znamená především dovolit si odpočívat a nacházet zdroje radosti. Nemusí jít o velké věci, stačí třeba posezení s přáteli, oblíbená činnost, krátký výlet apod.

Důležité je také nepodceňovat spánek a naučit se říkat ne přemíře povinností, aby nedošlo k dalšímu vyčerpání. Psychiku podpoří také pohyb, protože uvolňuje hormony štěstí. A když melancholie přetrvává, stojí za to mluvit o svých pocitech s blízkými a v případě potřeby vyhledat i odbornou pomoc. Podzim tak nemusí být obdobím útlumu, ale naopak příležitostí k zastavení a novému pohledu na život a jeho každodenní běh.

Světlo a teplo jako lék

Když venku ubývá slunce, tělo přichází o přirozený zdroj vitaminu D a nálada snadno klesá. Pomohou třeba speciální lampy pro tzv. světelnou terapii, které napodobují denní světlo a podporují tvorbu hormonů dobré nálady. Tyto přístroje si lze pořídit domů a využívat hlavně ráno či dopoledne, kdy nejlépe nastartují organismus.

Stejně důležité je i teplo. Zahřát se u kamen nebo krbu nepřináší jen fyzickou úlevu, ale také pocit bezpečí, klidu a celkové pohody.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

