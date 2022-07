Chraňte si v létě své oči. Hrozí úrazy i vážné nemoci

Chcete svým očím ulevit? Dopřejte jim odpočinek a pravidelné pohledy do dálky. Kdo denně pracuje na počítači, měl by do svého režimu zařadit pravidlo 20/20/20. A co to znamená v praxi? Po každých dvaceti minutách hledění na monitor se nejméně na dvacet vteřin zadívejte na bod vzdálený minimálně dvacet stop, což odpovídá s zhruba šesti metrům. Díky tomu ulevíte zaostřovacím z svalům, lehce procvičíte oči a zabráníte jejich vysychání.