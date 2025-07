Část 1/5

Nabrat pár kilo o Vánocích považujeme za normu. Zkušené dámy už mají své metody, jak to nepřehnat, a ty ostatní se v lednu hlásí do fitka a zkoušejí různé varianty půstů. Všichni tomu dobře rozumíme. Zima je období líné, naše tělo si instinktivně chce držet „ochrannou vrstvu“ a choulit se na pohovce do deky.

Žádný div, že naši předkové vymysleli na předjaří půst, jinak by se zimních tukových zásob nikdy nezbavili. Ale léto? Letní životní styl je přece ztělesněním ideálu: sportujeme, jíme spoustu ovoce a zeleniny, trávíme hodně času venku…

Jak je tedy možné, že po návratu z dovolených je má nutriční poradna plná nešťastných klientek, které strávily hezké aktivní léto podle svých předsevzetí, a stejně mají zas dvě tři kila nahoře?, ptá se autorka tohoto článku, nutriční poradkyně Karolina Ponocná Kamberská.