Jak matrace ovlivňuje hluboký spánek
Během noci organismus několikrát prochází jednotlivými fázemi spánku. Největší význam pro fyzickou regeneraci má hluboký spánek, během kterého dochází k obnově svalů, tkání i nervového systému. Pokud člověka budí nepohodlí, bolest zad nebo přehřívání, spánkové cykly se přerušují a tělo se do této důležité fáze nemusí dostat dostatečně dlouho.
Kvalitní matrace pomáhá udržovat páteř v přirozené poloze, rovnoměrně rozkládá tlak na jednotlivé části těla a omezuje časté převalování během noci. Díky tomu může organismus plynuleji procházet hlubokým i REM spánkem, které jsou nezbytné pro kvalitní regeneraci. Správná matrace má také pokročilou prodyšnost, která udržuje mikroklima matrace stále svěží a suché.
Lepší spánek znamená vyšší výkon
Kvalitní odpočinek se promítá do fungování mozku během celého dne. Ve spánku dochází ke konsolidaci paměti, tedy upevňování nově získaných informací a vytváření nervových spojení potřebných pro učení.
Lidé, kteří spí kvalitně, se zpravidla lépe soustředí, snadněji si zapamatují nové informace, dělají promyšlenější rozhodnutí a bývají kreativnější. Naopak nedostatek spánku snižuje koncentraci, zpomaluje reakce a zvyšuje riziko chyb i horších rozhodnutí.
Kvalitní spánek podporuje imunitní systém
Regenerace během spánku se netýká jen mozku a svalů. Organismus v této době vytváří cytokiny, tedy látky důležité pro obranu proti infekcím a zánětům. Současně dochází ke snižování hladiny stresového hormonu kortizolu, který při dlouhodobém zvýšení zatěžuje celý organismus.
Pokud je spánek pravidelně přerušovaný nebo nekvalitní, může se to projevit únavou, ale také vyšší nemocností, pomalejší regenerací nebo horším zvládáním stresu.
Může kvalitní spánek přispět i k dlouhověkosti?
Matrace pomáhá vytvářet podmínky pro pravidelný, hluboký a ničím nerušený spánek. Může tak být jedním z faktorů, které dlouhodobě podporují zdraví.
Dlouhodobě kvalitní spánek je spojován s lepší regenerací organismu, správným fungováním metabolismu, psychickou pohodou i nižším rizikem některých civilizačních onemocnění. Investice do kvalitní matrace tak není jen otázkou pohodlí, ale také součástí zdravého životního stylu, který může přispívat k dlouhodobé vitalitě.
Jak poznat, že potřebuji novou matraci?
Mnoho lidí si na postupně zhoršující se matraci zvykne a problémy připisuje věku nebo stresu.
Existuje několik typických signálů, které napovídají, že je čas uvažovat o výměně:
- pravidelně se probouzíte s bolestí zad nebo krku,
- během noci se často převalujete a hledáte pohodlnou polohu,
- ráno jste ztuhlí nebo unavení i po dostatečně dlouhém spánku,
- matrace je viditelně proleželá nebo starší než sedm až deset let,
- lépe se vyspíte v hotelu nebo na jiné posteli než doma.
Paměťová pěna, pružiny nebo topper?
Neexistuje jedna univerzální matrace, která by vyhovovala každému. Správný výběr závisí na tělesné stavbě, oblíbené spánkové poloze i individuálních preferencích.
- Spíte na boku? Většinou oceníte matraci z paměťové pěny, která se lépe přizpůsobí tvaru těla a uleví ramenům i kyčlím tím, že sníží tlak na nejvíce zatěžované partie.
- Spíte na zádech? Ideální bývá středně tuhá matrace, která udržuje páteř v přirozené poloze a poskytuje rovnoměrnou oporu po celé délce těla.
- Spíte na břiše? Vhodnější je tužší matrace, která brání nadměrnému prohýbání v oblasti beder a pomáhá udržet páteř v rovině.
- Během noci často měníte polohu? Nejlepší volbou bývá středně tuhá matrace, která nabízí kompromis mezi oporou a přizpůsobením tělu.
- Často se v noci přehříváte? Pružinové matrace obvykle lépe odvádějí teplo a díky lepší cirkulaci vzduchu pomáhají udržovat příjemnější teplotu během spánku.
- Chcete upravit vlastnosti stávající matrace? Pomoci může topper, tedy tenčí vrstva pokládaná na hlavní matraci. Dokáže ji změkčit nebo naopak zpevnit, zvýšit komfort, chránit ji před opotřebením a díky snímatelnému pratelnému potahu přispívá i k lepší hygieně lůžka.
Čím se liší prémiové matrace?
Rozdíl mezi běžnou a prémiovou matrací nespočívá pouze v použitých materiálech, ale především ve vývoji. Špičkoví výrobci spolupracují s ortopedy, fyzioterapeuty i odborníky na spánek a poznatky promítají do konstrukce jednotlivých modelů.
Jednou ze značek, která na tomto principu staví, je italský Dorelan. Společnost na trhu působí od roku 1968 a při vývoji využívá vlastní patentované pěny MyForm nebo pružinové systémy TwinSystem. Cílem je zajistit správné podepření páteře, rovnoměrné rozložení tlaku, dostatečnou prodyšnost i dlouhou životnost matrace.
„Dorelan úzce spolupracuje s italskými ortopedy, fyzioterapeuty a odborníky na spánek. Poznatky ze spánkové vědy pak využívá k vývoji matrací, které kombinují patentované pěny a pružinové systémy. Ty podporují ergonomii, hygienu a dlouhou životnost produktů navržených s ohledem na specifické potřeby těla,“ vysvětluje Riccardo Tura, výkonný ředitel společnosti Dorelan.
Vedle komfortu klade značka důraz také na udržitelnost výroby a využívání recyklovatelných materiálů.
Proč se vyplatí matraci vyzkoušet osobně?
Na rozdíl od většiny nábytku nelze vhodnou matraci vybírat pouze podle fotografií nebo technických parametrů. To, co jednomu člověku připadá jako ideální opora, může druhému připadat příliš tvrdé nebo naopak měkké.
Proto odborníci doporučují navštívit showroom, kde lze porovnat různé typy matrací, vyzkoušet jejich tuhost i zjistit, který model nejlépe odpovídá konkrétním potřebám. Právě osobní zkušenost často rozhodne více než jakýkoliv popis.
Ve spánkovém studiu Dorelan Praha v Karlíně si zákazníci mohou jednotlivé modely vyzkoušet a poradit se s odborníky při výběru matrace, která bude jejich tělu vyhovovat nejen při prvním ulehnutí, ale i po letech každodenního používání. Investice do kvalitního spánku se totiž vrací každé ráno. Lepší regenerací, vyšší energií i dlouhodobým komfortem.