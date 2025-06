Celiakie představuje onemocnění, při kterém může i malé množství lepku neboli glutenu (bílkovina, která se vyskytuje v obilovinách, jako je pšenice, špalda, žito a ječmen) spouštět zánětlivou reakci v tenkém střevě.

„Celiakie se může projevit různě u dětí i dospělých. Dospělí často trpí mírnými zažívacími obtížemi, jako jsou nadýmání a občasné bolesti břicha. Bývají unavení, může se u nich objevit řídnutí kostí a také anémie neboli chudokrevnost. Děti si mohou stěžovat na bolest bříška, které bývá vypouklé, mohou pomaleji růst i přibývat na váze, mohou také trpět chudokrevností a poruchami soustředění,“ vysvětluje lékařka Jitka Vojtová, zdravotní ředitelka OZP.

Věděli jste, že...? Celiakií trpí dvakrát více žen než mužů.

Nejvíce je touto nemocí postižena věková skupina 19–40 let.

Pouze jeden člověk ze sedmi je správně diagnostikován.

Průměrná doba od objevení příznaků po stanovení diagnózy je až 4 roky.

K takzvaným mimostřevním příznakům patří i různé kožní projevy, úzkosti a deprese, poruchy plodnosti, nepravidelná menstruace. Logicky dochází také k poškození střev, což následně zvyšuje riziko rozvoje nádorových onemocnění. Je tedy zcela zásadní celiakii včas diagnostikovat.

Zapomeňte na diety

Avšak právě proto, že se celiakie projevuje různě, může být stanovení správné diagnózy poměrně zdlouhavé a náročné. Jestliže trpíte některým z výše uvedených příznaků, na nic nečekejte a konzultujte situaci se svým lékařem. Určitě se také vyhněte vyřazení lepku ze stravy, tím byste jen zkomplikovali správnou diagnostiku.

„Je důležité, abyste před jakýmkoli vyšetřením nadále konzumovali lepek, protože pokud byste ho vynechali, mohlo by to ovlivnit výsledky krevních testů i biopsie. A to by mohlo vést k falešně negativním výsledkům. Správná diagnostika je naprosto zásadní, protože celiakie, pokud není léčena, může mít vážné zdravotní důsledky,“ zdůrazňuje lékařka Jitka Vojtová.

Praktický lékař nebo gastroenterolog na základě konzultace vyhodnotí, jak postupovat. Dalším krokem budou nejspíš krevní testy, které jsou klíčové pro odhalení přítomnosti autoimunitní reakce. Pokud budou pozitivní, následuje biopsie sliznice tenkého střeva, která se provádí při gastroskopii a hodnotí poškození střevní sliznice. V případě potřeby se poté provedou další vyšetření.

Zbytečná „prevence“

Čím se tedy nahrazuje lepek v potravinách? Například jinými druhy mouk (rýžová, kukuřičná, mandlová, pohanková, cizrnová), speciálními škroby (bramborový, kukuřičný) a dalšími pojivy, která pomáhají nahradit pružnost a vláčnost lepku. Nelze ale jednoznačně tvrdit, že bezlepková strava je zdravější než ta, jež lepek obsahuje.

Nutriční rozdíly mezi potravinami s lepkem a bez něj sice existují, ale pokud netrpíte celiakií, lepek by pro vás měl být zcela neškodný a dobře stravitelný. Vynechávat ho preventivně, což někteří z nás v dobré víře dělají, s sebou nenese žádný ověřený zdravotní benefit.

„Bezlepkové výrobky mají často méně bílkovin a vlákniny než klasické výrobky s lepkem. Mohou mít naopak vyšší obsah sacharidů a někdy i vyšší glykemický index, to znamená, že podporují rychlejší vzestup hladiny cukru v krvi, takže po nich budete mít dříve pocit hladu. Na druhé straně některé bezlepkové alternativy, například z mandlí, pohanky a quinoy obsahují více zdravých tuků, minerálů a antioxidantů než běžná pšeničná mouka,“ dodává lékařka Jitka Vojtová.

Mýty o celiakii 1. Z celiakie člověk vyroste. Není to pravda. Jedinec s celiakií musí celoživotně dodržovat bezlepkovou dietu. Současná medicína toto onemocnění neumí definitivně vyléčit. 2. Typickým příznakem je průjem, nikoli zácpa. Průjem sice bývá častějším příznakem, ale ani zácpa není nijak výjimečná. 3. Při celiakii člověk hubne. Hubnutí sice vyvolává podezření na tuto diagnózu, pokud má ovšem dotyčný místo průjmu zácpu, nehubne, dokonce může vzácně i přibývat na váze. 4. Po bezlepkové dietě se tloustne. Dojde-li k uzdravení sliznice, lidé často tloustnou, protože jsou zvyklí na větší přísun potravy, při kterém předtím nepřibírali. Váhový přírůstek není tedy způsoben bezlepkovou stravou, ale nepoměrem mezi příjmem energie při jídle a jejím výdejem při fyzické aktivitě. 5. Negativní testy zcela vylučují celiakii. U malého procenta lidí vycházejí testy falešně negativní. V tom případě musí lékař nechat provést speciální histologické vyšetření bioptického vzorku sliznice tenkého střeva. Více informací o životě s celiakií najdete na webu celiak.cz.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.