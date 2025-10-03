Pro celiaky může být i drobek lepku nebezpečný. Na co si dát pozor?

Jedna lžička mouky přece neuškodí, nepřehánějte... Takové věty slýchají rodiče dětí s celiakií poměrně často. Jenže lepek může opravdu škodit. A vědět, co znamená bezlepková dieta, je dnes důležité i pro učitele, trenéry či prarodiče.
Učitelé, vedoucí kroužků, prarodiče i kamarádi – všichni se mohou ocitnout v situaci, kdy připravují svačinu dítěti s celiakií. A tehdy nestačí dobrá vůle, je třeba i znalost. Vyznat se v základech bezlepkové diety totiž není jen výsadou lékařů nebo rodičů, ale každého, kdo pečuje.

Co je lepek a komu škodí

Lepek je bílkovina přirozeně se vyskytující v pšenici, žitu, ječmeni a ovsu. Největší nebezpečí představuje pro lidi s celiakií – geneticky podmíněnou autoimunitní nemocí – a pro ty, kdo mají alergii na lepek.

A pozor: neobjevuje se jen v pečivu, ale i ve šlehačce ve spreji, paštikách či bonbonech.

Lepek škodí jen celiakům. Zdraví lidé by ho jíst měli, říkají odborníci

Alergie není celiakie

Tušíte, jaký je rozdíl mezi alergií na lepek a celiakií? Zásadní! Celiakie je chronické autoimunitní onemocnění, které při dlouhodobém nediagnostikování poškozuje tenké střevo.

Alergie na lepek způsobuje „klasickou“ alergickou reakci – otoky, svědění nebo vyrážku. Ještě jiný případ je tzv. neceliakální glutenová senzitivita, která se zatím nedá přesně diagnostikovat. Ve všech případech ovšem platí – bezlepková dieta je základ.

Čeho se vyvarovat?

Pšenice, ječmen, žito i oves – to je základní čtveřice obilovin, kterým se lidé s bezlepkovou dietou musejí vyhýbat. Najdete je nejen v pečivu, ale i v těstovinách, knedlících, sušenkách či cereáliích.

Lepek se však často „schová“ i v čokoládě, jogurtu s cereáliemi, kečupu nebo chipsech. Opatrnost je nutná i u bulguru, špaldy a kuskusu – jsou to pšeničné výrobky, a tedy plné lepku.

Bezlepkové dobroty?

ANO! Brambory, rýže, kukuřice, luštěniny, pohanka, jáhly, quinoa, amarant nebo ovoce a zelenina – to vše je přirozeně bezlepkové. Ale pozor – i tyto potraviny se mohou při zpracování kontaminovat.

Proto je důležité vybírat certifikované výrobky s označením „bez lepku“ nebo přeškrtnutým klasem.

Když není čas péct od nuly

Na první pohled to zní snadno ‒ vyměním mouku a je hotovo. Jenže těsto nedrží, drobí se, chutná zvláštně. Pokud nechcete ztrácet čas pokusy, sáhněte po hotových směsích.

Na trhu jsou například univerzální směs bez lepku, směsi na knedlíky, muffiny nebo drobenkový dort.

Celiakie je problém moderní doby. Důležité je dodržovat dietu

Bez lepku a s lehkostí

Život s bezlepkovou dietou může na první pohled vypadat složitě. Ale s trochou trpělivosti, informovanosti a ochoty zkoušet nové věci se z něj může stát běžná součást dne, která nikoho neomezuje – ani dítě, ani jeho okolí.

Stačí pár jistých kroků, ochota naslouchat a pochopení, že „jen kousek rohlíku“ může být pro někoho opravdu problém. Když respekt spojíme s chutí pomáhat, může i bezlepkové stravování chutnat radostí.

Tipy, které se mohou hodit

Povinnost upozorňovat na tento alergen mají i restaurace či zařízení, která zajišťují stravování. Jídelní lístek tak musí vždy obsahovat seznam obsažených alergenů. Přesto se řiďte heslem „důvěřuj, ale prověřuj“. Zde je pár tipů, na co si dávat pozor.

  • Bezlepkový recept není zárukou toho, že jídlo bude bez lepku. Podstatné jsou všechny použité suroviny a produkty.
  • Choďte ideálně do restaurací, kde mají s bezlepkovým vařením zkušenost a orientují se v problematice.
  • V některých restauracích vám sice připraví bezlepkové těstoviny, vaří je ale v té samé vodě jako „lepkové“, což je chyba, která může vést ke kontaminaci lepkem.
  • Pozor na smažená jídla. Můžete si sice vybrat smažený květák obalený v bezlepkové strouhance, nesmí se ale smažit v oleji, který přišel do styku s tradiční strouhankou.
  • Číšníci toho mají mnohdy hodně. Znovu si ověřte, zda nezapomněli kuchaři předat váš požadavek.
  • Není trapné, když si v restauraci vybalíte vlastní bezlepkové pečivo. Jistě budou mít pochopení.
  • Prostudujte menu předem a vyberte si podnik, kde si můžete dát i něco sladkého. Třeba objevíte zákusky či dezerty, které jsou zcela bez mouky – např. malý dortík Pavlova, panna cotta, čokoládová pěna či bezlepkové brownies.

