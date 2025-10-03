Učitelé, vedoucí kroužků, prarodiče i kamarádi – všichni se mohou ocitnout v situaci, kdy připravují svačinu dítěti s celiakií. A tehdy nestačí dobrá vůle, je třeba i znalost. Vyznat se v základech bezlepkové diety totiž není jen výsadou lékařů nebo rodičů, ale každého, kdo pečuje.
Co je lepek a komu škodí
Lepek je bílkovina přirozeně se vyskytující v pšenici, žitu, ječmeni a ovsu. Největší nebezpečí představuje pro lidi s celiakií – geneticky podmíněnou autoimunitní nemocí – a pro ty, kdo mají alergii na lepek.
A pozor: neobjevuje se jen v pečivu, ale i ve šlehačce ve spreji, paštikách či bonbonech.
Lepek škodí jen celiakům. Zdraví lidé by ho jíst měli, říkají odborníci
Alergie není celiakie
Tušíte, jaký je rozdíl mezi alergií na lepek a celiakií? Zásadní! Celiakie je chronické autoimunitní onemocnění, které při dlouhodobém nediagnostikování poškozuje tenké střevo.
Alergie na lepek způsobuje „klasickou“ alergickou reakci – otoky, svědění nebo vyrážku. Ještě jiný případ je tzv. neceliakální glutenová senzitivita, která se zatím nedá přesně diagnostikovat. Ve všech případech ovšem platí – bezlepková dieta je základ.
Čeho se vyvarovat?
Pšenice, ječmen, žito i oves – to je základní čtveřice obilovin, kterým se lidé s bezlepkovou dietou musejí vyhýbat. Najdete je nejen v pečivu, ale i v těstovinách, knedlících, sušenkách či cereáliích.
Lepek se však často „schová“ i v čokoládě, jogurtu s cereáliemi, kečupu nebo chipsech. Opatrnost je nutná i u bulguru, špaldy a kuskusu – jsou to pšeničné výrobky, a tedy plné lepku.
Bezlepkové dobroty?
ANO! Brambory, rýže, kukuřice, luštěniny, pohanka, jáhly, quinoa, amarant nebo ovoce a zelenina – to vše je přirozeně bezlepkové. Ale pozor – i tyto potraviny se mohou při zpracování kontaminovat.
Proto je důležité vybírat certifikované výrobky s označením „bez lepku“ nebo přeškrtnutým klasem.
Když není čas péct od nuly
Na první pohled to zní snadno ‒ vyměním mouku a je hotovo. Jenže těsto nedrží, drobí se, chutná zvláštně. Pokud nechcete ztrácet čas pokusy, sáhněte po hotových směsích.
Na trhu jsou například univerzální směs bez lepku, směsi na knedlíky, muffiny nebo drobenkový dort.
Celiakie je problém moderní doby. Důležité je dodržovat dietu
Bez lepku a s lehkostí
Život s bezlepkovou dietou může na první pohled vypadat složitě. Ale s trochou trpělivosti, informovanosti a ochoty zkoušet nové věci se z něj může stát běžná součást dne, která nikoho neomezuje – ani dítě, ani jeho okolí.
Stačí pár jistých kroků, ochota naslouchat a pochopení, že „jen kousek rohlíku“ může být pro někoho opravdu problém. Když respekt spojíme s chutí pomáhat, může i bezlepkové stravování chutnat radostí.
Tipy, které se mohou hodit
Povinnost upozorňovat na tento alergen mají i restaurace či zařízení, která zajišťují stravování. Jídelní lístek tak musí vždy obsahovat seznam obsažených alergenů. Přesto se řiďte heslem „důvěřuj, ale prověřuj“. Zde je pár tipů, na co si dávat pozor.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy .