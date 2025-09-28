Jako lékařka se zaměřuje nejen na poruchy emoční, ale i kognitivní, tedy ty, jež se týkají myšlení, vnímání, schopnosti poznávat a podobně.
Máte pocit, že jsou dnes lidé k tomu mluvit o svých emocích a psychických potížích otevřenější než dříve?
Určitě vidím výrazný posun. Za těch zhruba dvacet let, co jsem v praxi, se přístup pacientů k psychologické péči skutečně změnil, a to poměrně zásadně. Zvlášť ve větších městech, kde fungují fakultní nemocnice a specializovaná centra, jsou dnes lidé mnohem více zvyklí na to, že péče psychologa je součástí komplexní lékařské péče. Dříve byl psycholog ve zdravotnictví vnímán spíše jako něco, co se týká „psychicky nemocných“. Když jsem začínala pracovat na neurochirurgii a přišla jsem za pacientem, občas reagoval slovy: „Já nejsem blázen, mě jen bolí záda, jsem tady kvůli operaci.“
Dnes už to slyšíme daleko méně. Ano, pacienti jsou dnes otevřenější. Nejen že lékaři častěji žádají o psychologické konzultace, ale ani sami pacienti se nebojí si o ně říct. Například v průběhu hospitalizace sami požádají lékaře, že by si rádi promluvili s psychologem. To dříve opravdu nebývalo běžné. Roli v tom hraje i rostoucí povědomí o psychickém zdraví a také to, že lidé dnes častěji vnímají souvislosti mezi psychikou a tělesným zdravím.
Je důležité umět rozlišit, které vztahy jsou pro nás obohacující a které nás naopak dlouhodobě vyčerpávají.