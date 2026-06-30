Kolik hodin denně trávíte v kuchyni?
To nedokážu spočítat. Já v kuchyni prakticky žiju. V kuchyni mám i počítač, abych si mohla rovnou zapisovat nápady, které při vaření přicházejí.
Dnes vaříte zdravě, ale nejspíš to tak nebylo odjakživa. Liší se váš čas v kuchyni od toho, když jste ještě vařila „postaru“?
Jelikož v té kuchyni žiju, nedokážu posoudit, zda je času víc nebo míň. Ale určitě je jiné moje vaření. Daleko víc přemýšlím o všech ingrediencích. Dřív jsem třeba dost používala sójové maso, ale zjistila jsem, že není vůbec dobré pro tělo. Je to vysoce průmyslově zpracovaná potravina, jejíž složky mohou negativně ovlivňovat funkci štítné žlázy, omezovat vstřebávání například vápníku, železa či bílkovin z jídla.
Proběhly nové výzkumy a už nejen já tvrdím, že vejce jsou superpotravina.