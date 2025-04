Nevhodné skladování

U většiny léků platí, že byste je měli skladovat při pokojové teplotě mezi 15 a 25 °C, některé však vyžadují uložení v lednici, tedy ve 2–8 °C (tato informace je uvedena v příbalovém letáku nebo na krabičce, v případě nutnosti skladování v lednici by vás na to měl upozornit lékárník).

„Skladované léčivo bylo testované za daných podmínek, a pokud je nedodržíte, riskujete, že buď nebude fungovat, nebo vám dokonce může uškodit, protože mimo doporučené teploty léčivo prochází určitým rozkladem. Kupříkladu paracetamol se rozkládá na toxické sloučeniny, takže pokud jej necháte delší dobu na sluníčku, nejenže vám pak při užití nepomůže, ale může vám dokonce uškodit,“ upozorňuje Marcela Komrsková, vedoucí lékárny v areálu Nemocnice Slaný.

„Pokud je léčivo tzv. lednicové, při překročení teplot se zcela určitě začne rozkládat. To může být velmi nebezpečné například u inzulinu. Jestliže jej budete skladovat mimo lednici, rozloží se a nebude účinně fungovat. Když si pak navýšíte jednotky a jednoho dne si vezmete pero se správným skladováním, může vás to i zabít, protože dávka bude příliš vysoká. To je sice extrémní příklad, ale přesto apeluji: Jakmile vás v lékárně upozorní na skladování v ledničce, opravdu to dodržujte,“ radí lékárnice.

Užívání po expiraci

Máte ve zvyku odstřihávat si z platíčka určitý počet léků, které si dáváte do příruční lékárničky nebo do kabelky? Pokud mezitím zapomenete, ze kterého balení lék pochází, můžete tak snadno přijít o důležitou informaci – datum expirace léčiva, která má zásadní vliv na účinnost léku.

„Stanovené datum spotřeby léčiv uvedené na obalu je určeno na základě stabilitních studií a do tohoto data výrobce garantuje účinnost. I když lék skladujete správně, postupem času stejně dochází k rozpadu. Do data expirace je úbytek povolený, jakmile však danou mez překročí, může dojít k tomu, že bude produkt neúčinný, nebo dokonce toxický – podobně jako při zmíněném špatném skladování. Nejde o dva nebo tři dny, ale o týdny či měsíce po expiraci,“ vysvětluje lékárnice.

Také někdy v příbalovém letáku můžete narazit na informaci, že po otevření je nutné léčivo spotřebovat do určité doby. Týká se to například očních kapek, dětských sirupů proti horečce a dalších léčiv, která obvykle neobsahují konzervační látky nebo je obsahují v nízkém množství, proto u nich může dojít ke zkažení, stejně jako se to děje u potravin.

Zapíjení mlékem nebo džusem

Mnoho lidí si myslí, že nezáleží na tom, čím lék zapijí. Opak je však pravdou. Například určitá antibiotika se nesmějí užívat s mlékem nebo s kyselou či specifickou potravou, jako je třeba grepový džus.

„Pozor také na bylinkové čaje. Například třezalka se nemůže užívat s tolika léky, že když si k nám do lékárny někdo přijde pro třezalkový čaj, musíme se ptát pomalu na historii celého rodu,“ říká s nadsázkou Komrsková.

Pokud tedy dostanete předepsané léky a zároveň berete dlouhodobě některé vitaminy či doplňky, vždy to konzultujte s lékařem či lékárníkem.

Užívání v nevhodnou dobu

Mnozí z nás nevěnují dostatečnou pozornost tomu, zda se má lék užívat před jídlem, po jídle nebo raději nalačno.

„Určitá léčiva, například hormony štítné žlázy, se dávají nalačno a až za 20–30 minut je možné se najíst. Potřebujete totiž, aby se nejprve léčivo plně vstřebalo, a až potom může do žaludku přijít něco dalšího. Léčiva dráždící žaludek naopak berte až po jídle, protože by vám mohlo být špatně. Když berete léčiv více a nejste si jistí, stačí nám v lékárně říci, jaký máte denní režim, a my vám u nás rádi poradíme,“ dodává lékárnice.

Nevhodná kombinace léků

Ovlivňovat se však vzájemně mohou i samotná léčiva. „Některé kombinace léků mohou účinek zesilovat, anebo jít naopak proti sobě, případně se zvýší riziko nežádoucích účinků, které přebijí léčbu, a pacientovi je ve výsledku ještě hůře,“ popisuje Komrsková.

Pokud si v lékárně vyzvedáváte léčivo, u něhož hrozí vzájemná interakce, lékárník by vás měl na tuto skutečnost vždy upozornit. Někdy ale můžete určité léky užívat dlouhodobě a k tomu si vyzvednout nový lék. Kdybyste si nevzpomněli, jak přesně se jmenují léky, které trvale berete, lékárník může na základě vašeho občanského průkazu vstoupit do lékového záznamu pacienta a podívat se na vydané recepty až rok nazpět.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.