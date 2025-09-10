Když se ADHD schovává za jiné diagnózy
ADHD je neurovývojová porucha, která ovlivňuje schopnost člověka soustředit se, regulovat impulzy a udržet klidnou energii. U lidí s ADHD funguje jinak chemická rovnováha v mozku. Zejména hladiny látek, jako je dopamin a noradrenalin, které pomáhají s pozorností, motivací a kontrolou chování.
Nejvíce je tím ovlivněna prefrontální kůra, oblast mozku zodpovědná za plánování, rozhodování a sebekontrolu. Proto mají lidé s ADHD často pocit, že jim hlavou běží příliš mnoho myšlenek najednou, těžko se soustředí na jednu věc nebo reagují impulzivně. Snadno se také rozruší, což může působit problémy v práci i v osobních vztazích.
ADHD postihuje v různé míře okolo tří procent dospělých, což představuje zhruba čtvrt milionu Čechů. Mnozí z nich se léčí s jinými psychiatrickými potížemi, aniž by tušili, že skutečnou příčinou jejich problémů může být neléčená porucha pozornosti. Ta často vede k depresím a úzkostem.
Aniž by si to lidé s ADHD často sami uvědomovali, mívají vnitřní neklid spojený právě s úzkostí, bublající pod povrchem: Na co jsem zase zapomněla? Neměla jsem dnes někde být? Neuložila jsem si špatně datum nebo čas? Kam jsem zase dala peněženku?
„Po naprostém vyhoření mě také léčili antidepresivy, konkrétně velaxin 75 mg. Nyní docházím k odborníkovi na ADHD a nasadil mi stimulanty s tím, že antidepresiva postupně vysadíme. Také mi říkal, že až vychytáme léčbu, tak bych se měla dostat do fáze, kdy už antidepresiva nikdy potřebovat nebudu,“ svěřuje se na sociální síti Sára s diagnostikovanou poruchou pozornosti.
|
Láska na houpačce emocí. ADHD dokáže vztah pořádně zamíchat
Kombinace terapie a stimulantů
Jedna z prvních zmínek o poruše pozornosti s hyperaktivitou pochází z roku 1845. Německý lékař Heinrich Hoffman ve své dětské knize Střapatý Petr představil příběh „Neposedný Filip“, v němž popsal příznaky velmi podobné těm, které dnes spojujeme s ADHD. První lék na tuto poruchu, Ritalin s účinnou látkou methylfenidát, byl syntetizován v roce 1944.
Podle rozsáhlé analýzy, kterou provedl mezinárodní tým vědců vedený Edoardem Ostinellim z Oxfordské univerzity a byla publikována v časopise The Lancet Psychiatry, pomáhají nejvíce léky. Studie zahrnovala 113 klinických výzkumů s více než 15 000 účastníky.
Mezi nejčastěji používané patří stimulanty methylfenidát a lisdexamfetamin. Nestimulační atomoxetin se většinou předepisuje, když ostatní prostředky nejsou vhodné nebo nezabírají. Má nižší účinnost než stimulanty, jeho plný účinek se obvykle projeví až po delší době, ale u mnoha pacientů kromě hlavních symptomů zlepšuje i emoční stabilitu.
Nejefektivnější je podle odborníků kombinace kognitivně behaviorální terapie (KBT) a stimulantů. „Pokud chci mít svoje ADHD pod kontrolou, mohu kombinovat terapii i medikaci, ne jít jednou nebo druhou cestou,“ komentují autorky Klára Kubíčková a Jana Srncová v knize Roztěkané, která vyšla letos ve vydavatelství Host.
„Jestli máte v hlavě změť myšlenek jako neustálý elektrický výboje a velkej chaos a jestli vnímáte svět jako v mlze, prášky přímo na ADHD vám ten chaos téměř okamžitě vypnou, učešou, v hlavě je to jako v přehledně uklizených šuplíkách a mozková mlha se rozplyne. Uvidíte všecko jinak a líp. Jako když blbě vidíte a najednou si nasadíte ty správný brejle. Teda aspoň u mě to tak bylo,“ popisuje na sociálních sítích Martina s diagnostikovaným ADHD.
Jiná uživatelka se svěřuje, že po nasazení medikace žasla, jak je všechno jednoduché, a začala „trochu závidět“ lidem, kteří takto fungují celý život. Další naopak cítí, že s léky přichází o svou chaotickou „výjimečnost“ a už není tolik schopná dělat několik věcí najednou.
|
Ničí je chaos v hlavě. Tisíce dospělých nevědí, že mají ADHD. A že ho lze léčit
Co kromě medikace pomáhá?
Správnou diagnózu může stanovit pouze psychiatr nebo klinický psycholog na základě rozhovorů a standardizovaných testů. Spoléhat se jen na online testy tak může vést k chybným závěrům a nesprávné léčbě.
Pokud máte podezření na ADHD, obraťte se na odborníka – diagnostiku i léčbu nabízejí specializované poradny, psychoterapeuti i zdravotní pojišťovny. Prvním krokem může být i návštěva praktického lékaře, který vás nasměruje na další vyšetření.
„Na každému léky pomohou na první dobrou. Podstatné je dávkování, které, když se začne na příliš nízké dávce, což řada psychiatrů a psychiatriček preferuje, nepřináší kýžený efekt…. S léky je navíc potíž, že zatím není jasné, jak dlouho bychom je vlastně měly brát. Do konce života? Nebo dokud se nám neuleví? Když přijde stres a je jasné, že začnou selhávat ‚měkké‘ kompenzační mechanismy? Jenomže účinek léků, které nepatří mezi stimulanty, ‚naskakuje‘ až po delší době. Ustojím propady bez něj, než zabere?“ píšou autorky knihy Roztěkané.
|
ADHD v práci dokáže vyčerpat i nadchnout. Slabost se může změnit v sílu
Výzkumy na toto téma jsou v začátcích a stále není jisté, jestli by mělo jít o doživotní medikaci, nebo jen krátkodobou pomoc v případě náročných stavů.
Cesta vede přes to, připustit si problém a následně ho aktivně řešit pomocí konkrétních kroků a kompenzačních mechanismů, ne jen „abstraktním odhodláním“.
|
Dospělí s ADHD často nestíhají. Naučte se zvládat den bez zahlcení
Podpůrná opatření
Psychoterapie – obecně má pro člověka s poruchou pozornosti pozitivní vliv jakákoli terapie. Zatímco medikace pomáhá regulovat chemické procesy v mozku a zmírňuje základní příznaky ADHD, psychoterapie učí pacienty lépe zvládat stresové situace a zlepšovat mezilidské vztahy. Prokázaný účinek má kognitivně-behaviorální terapie (KBT), která pomáhá rozpoznávat a měnit nezdravé vzorce v myšlení, zlepšuje organizaci času, zvládání impulzivity, regulaci emocí a vede k postupné změně návyků.
Mindfulness – v osmitýdenním programu se účastníci pomocí meditace všímavosti učí snižovat úroveň stresu a lépe zvládat každodenní zátěž. Ve studii zaměřené na dospělé a dospívající s ADHD bylo právě díky tomuto programu, který ve Spojených státech v roce 1979 zavedl profesor medicíny Jon Kabat-Zinn, zaznamenáno zlepšení symptomů uváděných samotnými účastníky.
Praktické strategie pro každý den – plánování úkolů, nastavování připomínek nebo používání vizuálních pomůcek pomáhá lidem s ADHD udržet pořádek, šetřit energii a lépe zvládat každodenní život.
Podpora zdravého životního stylu – pravidelný spánek, dostatek pohybu a relaxační techniky snižují stres a zlepšují koncentraci. Pomoci může také vyvážená strava, omezení alkoholu a kofeinu, dechová cvičení nebo čas strávený v přírodě.
Zdroj: Klára Kubíčková, Jana Srncová – Roztěkané (Host, 2025)