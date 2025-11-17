Obzvláště starší či hodně nemocní lidé, kteří užívají více léků, by měli být obezřetní. Problém však může nastat i u běžně užívaných medikamentů, nebo když si léky třeba „nesednou“ s bylinkami. Existují tři hlavní typy „přešlapů“.
Pomoc najdete i v mobilu
V létě byla na trh uvedena nová mobilní aplikace Molecula. Při jejím spuštění vyplníte věk, pohlaví, hmotnost, nastavíte si parametry terapie, naskenujete lék do virtuální lékárničky a Molecula za vás hlídá možné problémy. Vše funguje díky propojení s databázemi léků a interakcí. Aplikace navíc obsahuje informace z příbalových letáků a umožňuje detailní přehled o užívání léků – ať už je berete vy sami, vaši rodiče, nebo děti.
Pokud zkombinujete dva či více léků s podobným obsahem účinných látek, dojde k předávkování, které zatěžuje játra. Organismus se vzbouří i v případě, že si vezmete dva preparáty, jejichž účinek je opačný.
Výsledkem je snížené působení jednoho či obou léků. Posledním případem je ten, kdy jeden z medikamentů, které užíváte, změní způsob, jakým vaše tělo vstřebává jiný lék, a mohou se objevit i závažné nežádoucí účinky.
Žádná otázka není zbytečná
U léků na předpis dochází k nevhodnému užívání nejčastěji u lidí, kteří navštěvují několik lékařů – specialistů.
Pokud se pacientů neptají, které další léky mají předepsané, nebo pacienti některý opomenou zmínit, existuje reálné riziko, že kombinace léčiv ve výsledku nejenže nepomůže, ale dokonce může ublížit.
|
Chyby při braní léků, které mohou ohrozit zdraví. Pozor na džus i dobu užití
Pozor na volně prodejné léky
Někdy si ovšem „zavaříme“ i sami – to když si k léku na předpis jdeme koupit jiný, volně prodejný, abychom svůj zdravotní stav „vylepšili“.
Nebojte se při nákupu v lékárně poprosit o radu, většinou mají o této problematice dobrý přehled a o informace se s vámi podělí.
Kdy jsou třezalka a grapefruit tabu
Komplikace si můžeme přivodit také užitím bylinek nebo různých potravin, které se s léčbou neslučují. Je ověřeno, že například třezalka, obvykle podávaná na uklidnění, snižuje účinky léků. Také kombinace třezalky a antidepresiv není vhodná, může totiž nastat velmi vážný stav – serotoninový šok.
Často „zlobí“ i grapefruit, málokdo totiž ví, že toto ovoce obsahuje chemické látky zvané furanokumariny, které brání rozkládání některých léků ve střevech a játrech. To způsobuje zvýšení jejich účinku až o desetinásobek. Naopak jablečná šťáva vstřebávání léků snižuje. Úplně bychom měli při užívání jakýchkoli léků zapomenout na alkohol.
Časté zdraví nebezpečné kombinace léků
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.