Potraviny a nápoje mohou ovlivňovat účinek léků. Na co si dát pozor

Warfarin versus vitamin K Lidé, kterým je předepsán warfarin, lék proti srážlivosti krve, musí doživotně změnit svůj jídelníček. Změna se týká snížení příjmu vitaminu K, který účinky warfarinu blokuje. Nelze však dlouhodobě zcela vyřadit zdroje tohoto vitaminu. Strava by totiž byla nevyvážená, chyběly by v ní některé důležité látky. Navíc bohatým zdrojem vitaminu K jsou střevní bakterie. Je proto nutné chodit k lékaři na pravidelné kontroly. Během nich se sleduje hodnota INR (jedna z hodnot získaných při vyšetření krve na její srážlivost, stanovuje se pouze u pacientů užívajících warfarin). Zásady antikoagulační diety Podstatou antikoagulační (protisrážlivé) diety je omezení příjmu vitaminu K. Jeho doporučený příjem by neměl přesáhnout 250 μg denně. Současně by strava měla být pestrá s dostatkem všech důležitých látek pro zdraví. Důležité také je dodávat tělu potřebné živiny, proto pacienti, kteří užívají warfarin, musejí jíst pravidelně. Mezi potraviny s nízkým obsahem vitaminu K patří například kořenová zelenina, papriky, okurky, rajčata, houby, ovoce, pečivo, řepkový či slunečnicový olej. Naopak vysoký obsah tohoto vitaminu má listová zelenina, jako je například špenát, kapusta, hlávkový salát, zelené natě, dále kuřecí a krůtí maso, játra, olivový, sójový olej, zelený a kopřivový čaj, maliny, ostružiny, mango či kiwi. Pacienti by si měli dát také pozor na potravinové doplňky obsahující vitamin K a také na alkohol. Ten totiž i v malém množství může ovlivnit účinek warfarinu. Na něj má vliv také kouření i některé volně prodejné léky.