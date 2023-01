Pravidla, kdy smí lékárník zaměnit lék. Pozor si dejte u mastí

Beru to pořád Zatím stále není možný mimořádný výdej léčivých přípravků na předpis lékárníkem. Pomohlo by to především chronickým pacientům, kteří potřebují svůj lék a nemohou se pro předpis dostat k lékaři. Tyto komplikace se pravidelně opakují především v období prázdnin, dovolených a Vánoc. Lékárníci v současné době musejí pacienta odkázat na pohotovost či jiného lékaře, který jim lék předepíše. Pokud by se dosavadní pravidla změnila, mohl by lékárník ve výjimečných případech lék vydat nouzově. „Lékárník by vydal v jasně definované situaci chronicky užívaný lék na dobu nezbytně nutnou přímo v lékárně po kontrole lékového záznamu pacienta, jak už to funguje v mnoha evropských zemích,“ popisuje Aleš Krebs. Nešlo by si tedy vyzvednout v lékárně cokoli, co je normálně na předpis. Jen bychom dostali to, co už bereme měsíce i léta. Zatím se však každý z nás musí přesvědčit, zda mu léky vystačí přes svátky, a nechat si je raději předepsat do zásoby.