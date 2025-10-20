Nejčastější příčinou úmrtí jsou tři nejvíce rizikové faktory, popisuje lékař

Jaké preventivní prohlídky bych měl po padesátce absolvovat? Co všechno si nechat v těle zkontrolovat?
Pokud máte obvodního lékaře, nemusíte se o to starat, ohlídá to za vás. Už jen proto by ho měl každý z nás mít a občas k němu zajít, stejně jako chodíme k zubaři. V určitém věku vám předvolání na preventivní prohlídku pošle i zdravotní pojišťovna. Pro obě pohlaví je to vyšetření tlustého střeva, takzvaná kolonoskopie. U mužů nad padesát se navíc sledují i případné nádory prostaty, což se dělá jednoduchým vyšetřením z krve. Ženy po 45 letech chodí na mamograf. A pak jsou tu programy na sledování rakoviny plic, které fungují u rizikových skupin. Tedy hlavně u kuřáků, kteří kouří déle než 20 let víc než 20 cigaret denně.
Vadí mi, že zdravotní systém diskriminuje snaživé pacienty. Opakovaně přijímáme třeba opilce s jaterním selháním. Už je důvěrně známe. Stokrát mne může napadnout, že by si takoví lidé měli léčbu platit sami.