V žebříčku sebevražd lékaři a zubaři vedou, říká psychiatr Cyril Höschl

Kde v lidech vzniká touha léčit? Jaká motivace je k tomu vede?

Na to se ptáme zájemců o studium medicíny během pohovorů pravidelně. Proč si vybrali studium medicíny? Proč to chtějí dělat? Odpověď, že chtějí pomáhat lidstvu, začala být zprofanovaná, a tak ji téměř nikdo neuvádí. Jako motiv zájemci o studium nejčastěji uvádějí, že v dětství byli nemocní, během léčby viděli práci lékařů a líbila se jim. Část jich uvádí, že by chtěli být součástí procesu poznání léčby. To bývá časté, když mají z rodiny zkušenost s léčbou vážné nemoci.

Někoho vede ke studiu i touha poznat sama sebe. V těchto případech velmi často nejprve uvažují o studiu psychologie, následně ale zjistí, že psychologie není úplně tím, co by jim vyhovovalo, že psychiatrie má jiné možnosti, a to včetně možnosti léčby, kterou psycholog s výjimkou psychoterapie nemá. A tak se rozhodnou pro studium medicíny. U někoho jsou motivací peníze a určitá prestiž, ale to se u přijímacích pohovorů z pochopitelných důvodů nedozvíme.