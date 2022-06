Ve stejnou chvíli tvořili stejný obraz. Jsme propojeni, říkají lékaři – dvojčata

V kavárně a galerii Platýz v centru Prahy, kde sedíme, jste štamgasti. Je to nezvyklé prostředí pro lékaře, ale typické pro poetické duše. Co mají medicína a umění společného?

Petr: Když medicína někoho opravdu baví a podaří se mu uzdravit pacienta, je to stejně krásné dílo, jako když se mu povede namalovat hezký obraz. Máme složité pacienty a je často nutné vypnout. Kresba i malba to umějí.

Pavel: Existuje jedno přísloví: Staň se malířem, nebo lékařem a rozhodni se, co je světu prospěšnější. My máme to štěstí, že můžeme dělat obojí, a ono se to báječně doplňuje. Kavárna je vlastně vysoká škola života, vždy spojovala lidi různých profesí a názorů.

Dvojité vidění je neurologický příznak, proto jsem ji hned uklidňoval, že kdyby nás viděla dvakrát, není to úrazem, ale tím, že nás dvakrát opravdu vidí. Petr Wohl Vedoucí centra parenterální (umělé žilní) výživy v pražské nemocnici IKEM, diabetolog, endokrinolog