Virus umí obalamutit tělo. Vypadá jako mírný, plíce ale poškodí, říká plicař

Na pomoc postcovidovým pacientům už vznikají specializovaná centra a pracoviště. Proč?

Hlavním důvodem je nebagatelizovat potíže pacientů, kteří covid-19 prodělali a stále se necítí dobře. Je potřeba zjistit, co je příčinou, zda se nejedná o nějakou závažnou chorobu spojenou s postcovidem, kterou by bylo potřeba cíleně léčit. Může to být například poškození plicního řečiště ve smyslu plicní embolie nebo speciální forma neinfekční pneumonie, tedy lokálního zánětu, který už ale není způsoben přímo virem, nýbrž imunologickou reakcí na virus. Mezi další stavy, které je nutné vyloučit, patří plicní fibrózy („zjizvení plic“; v plicní tkáni vznikají jizvy, což vede k ztluštění plicní stěny, snížení koncentrace kyslíku v krvi a vážným problémům s dýcháním; dušnost se stále zhoršuje a neléčení pacienti umírají obvykle do pěti let, pozn. red.).

Pokud se nám podaří zachytit pacienta s nádorovým onemocněním včas, můžeme několika léčebnými kroky progresi nemoci zpomalit tak výrazně, jako byste během jízdy autem sundala nohu z plynu.