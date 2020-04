Poslech či pohmat jsou součástí každodenní práce lékařů s pacienty

Významnou osobností v rozvoji fyzikálního vyšetření byl i rodák z Bělé nad Svitavou Jakob Kolletschka. Také on působil ve Vídni, kde lékaře znepokojovala smrtelná nemoc žen zvaná horečka omladnic čili poporodní horečka. Ani stovky pitev nepomáhaly úmrtí objasnit. Jenže profesora Kolletschku bodl při pitvě nepozorný medik skalpelem pod nehet a nebohý lékař v březnu 1847 zemřel na otravu krve se stejnými příznaky jako ženy s horečkou omladnic. Jeho kolega, Maďar Ignác Semmelweis, vystopoval, že právě ruce lékařů nemoc přenášely, když ti z piteven bez řádné očisty rukou šli hned vyšetřovat ženy na porodní oddělení. Semmelweis nutil po pitvách k dezinfekci rukou v roztoku chlorového vápna. Nemocných zásadně ubylo, ale lékaři si stěžovali, že jim to zabírá čas. Semmelweis byl vyhozen, lékaři se přestali mýt a horečka omladnic se do vídeňské nemocnice vrátila.