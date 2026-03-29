Dá se už s odstupem času vyhodnotit, zda zvýšený výskyt nemocí kloubů ovlivnilo infekční onemocnění covid-19?
Ano, protože po covidu jsme zaznamenali výrazný nárůst těžkých artróz kolen, a zejména kyčlí (degenerativní onemocnění, kdy dochází k postupnému opotřebení chrupavky kloubů, pozn. red.). Jedno z vysvětlení je, že došlo při onemocnění covidem-19 k poškození cévního zásobení mimo jiné i v kosti. Týkalo se to zejména pacientů středního a staršího věku. Tyto případy končí většinou totálními endoprotézami, tedy výměnou kloubů za umělé.
Takže existuje přímá souvislost mezi koronavirem a poškozením kyčlí?
Data tomu nahrávají. Obecně covidové viry postihovaly mikrocirkulaci v těle. Když se však naruší mikrocirkulace v kosti, daná část odumře, a je-li toto místo postižení v kloubu, pak dochází k velmi rychlému rozvoji artrózy. A jedno z nejcitlivějších míst v pohybovém aparátu jsou hlavice stehenních kostí v kyčelním kloubu. Pacientů s takovými problémy, kdy došlo k odumření hlavic kyčlí právě kvůli covidu-19, bylo a stále je velké množství. A to nejenom na našem pracovišti, ale i v celé republice a možná i v Evropě.
Bohužel si jistě dokážete představit, jakou lavinu i nenávistných reakcí vůči mně to pak spustilo, a to nejen od některých kolegů na Slovensku. Přitom oslovil on mě.