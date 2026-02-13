U konce s dechem. Plicní hypertenze bývá zaměňována s horší kondicí, varuje lékař

Někteří lidé o své diagnóze dosud možná ani nevědí. Postupuje totiž pomalu a často se zaměňuje s jinými chorobami, například s astmatem. Pokud se ale na toto závažné onemocnění přijde až v pokročilém stadiu, hrozí vážné zdravotní komplikace. Nemocní často končí v invalidním důchodu, jsou odkázáni na pomoc druhých, v krajním případě jim hrozí i smrt. Současný pokrok v léčbě přináší naději na kvalitní a delší život.
Kolik Čechů trpí plicní hypertenzí?
Plicní hypertenze není jedna choroba, je to syndrom, jehož hlavní charakteristikou je zvýšený tlak krve v plicních cévách. Příčin je řada. Nejčastějšími jsou srdeční selhání a chronické plicní choroby. Jde o velmi časté diagnózy, proto ani plicních hypertenzí není málo. Uvádí se, že v rozvinutém světě jimi z těchto příčin trpí asi 1 % dospělé populace. Ve věkové kategorii nad 60 let je to dokonce víc než 1 %. Existují ovšem i vzácnější formy, které mají mnohdy závažnější průběh, a pokud se neléčí, zkracují pacientům život. I z toho důvodu jsou tyto formy momentálně středobodem většiny debat o plicní hypertenzi.
Problém je, že malý plicní oběh, který zajišťuje tok krve mezi srdcem a plícemi, má poměrně velkou kapacitu, takže když se začne zvyšovat tlak v plicních cévách, dokáže to organismus týdny až měsíce kompenzovat.