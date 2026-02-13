U konce s dechem. Plicní hypertenze bývá zaměňována s horší kondicí, varuje lékař

Pavel Jansa | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Silvie Králová
  20:00
Špatně se vám dýchá i při běžném pohybu, trápí vás suchý kašel a býváte unavení? Na vině může být vysoký tlak v plicích. Takzvanou plicní hypertenzí trpí v Česku tisíce lidí. Každý pacient, který má dušnost, jež nebyla vysvětlena běžnou příčinou, může mít s určitou mírou pravděpodobnosti plicní hypertenzi,“ upozorňuje MUDr. Pavel Jansa.

Pavel Jansa

Špatně se vám dýchá i při běžném pohybu, trápí vás suchý kašel a býváte unavení? Na vině může být vysoký tlak v plicích. Takzvanou plicní hypertenzí trpí v Česku tisíce lidí. Každý pacient, který má...

13. února 2026

