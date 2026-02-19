Velmi křehké stáří. Jak přibrzdit věk a stárnout bez nemocí, popisuje lékařka

Premium

Fotogalerie 10

„Já vždy hlásám jediné: pojďme žít tak, aby stáří nebylo přítěží, nýbrž novou příležitostí. Aby to nebylo období, kdy člověk stojí frontu v lékárně, ale kdy si může zralý věk užít aktivně a radostně. To je podle mě skutečný smysl medicíny dlouhověkosti,“ říká prof. MUDr. Lenka Borská, Ph.D., přednostka Ústavu preventivního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Sama úspěšně prošla léčbou karcinomu prsu a svůj příběh popsala v knize Doktorka v růžovém. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Lubor Černohlávek
  20:00
Geny zodpovědné za regeneraci se rozlaďují a některé buňky v těle začínají fungovat jinak, což může být prvním krokem ke vzniku rakoviny. Jsou však takové dopady stárnutí nevyhnutelné? „Stáří by mělo být období, které si člověk může užít aktivně a radostně,“ říká přednostka Ústavu preventivního lékařství v Hradci Králové Lenka Borská. Sama úspěšně prošla léčbou karcinomu prsu.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit
Lékaři Česka

„Vždy hlásám jediné: pojďme žít tak, aby stáří nebylo přítěží, nýbrž novou příležitostí. Aby to nebylo období, kdy člověk jen stojí fronty v lékárně. To je podle mě skutečný smysl medicíny dlouhověkosti,“ říká Borská.

Není vlastně proti přírodě, že medicína neustále posouvá hranici lidského věku a uměle prodlužuje délku života? Vždyť reálně se dnes dožíváme zhruba osmdesáti let, zatímco podle genetických poznatků je biologický potenciál člověka až okolo 130 let.
Trendy longevity medicíny ukazují, že tu probíhá zásadní konflikt. Ano, průměrná délka života se prodlužuje, ale současně se zkracuje počet let prožitých ve skutečném zdraví. To je fakt, který nelze obejít. Zatímco muži v Česku žijí průměrně 77 let a ženy 83 let, délka života ve zdraví končí mnohem dříve: u mužů už okolo 62 let, u žen kolem 64 let. Znamená to, že každý průměrný obyvatel této země stráví 15 až 20 let svého života s chronickým onemocněním, které zatěžuje nejen jeho samotného, ale i rodinu, zdravotní systém a ekonomiku. A právě proto by naším cílem neměla být honba za rekordní délkou života, nýbrž snaha zachovat kvalitu – schopnost být aktivní, soběstačný, zvídavý a živý.

Výzkumy ukazují, že konzumace alkoholu přispívá nejen ke zvýšenému výskytu kolorektálního karcinomu, ale také karcinomu prsu. U žen je tato souvislost velmi dobře dokumentovaná i při nízkých dávkách alkoholu.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
titulek

Onkolog o umírání: O léčbě prodlužující život by měl primárně rozhodovat pacient

Nežijeme věčně. Víme to. Přesto nás umírání a smrt většinou zastihnou...

Nežijeme věčně. Víme to. Přesto se na umírání a smrt obvykle nikdo z nás nepřipravuje. Dá se to...

U konce s dechem. Plicní hypertenze bývá zaměňována s horší kondicí, varuje lékař

Pavel Jansa

Špatně se vám dýchá i při běžném pohybu, trápí vás suchý kašel a býváte unavení? Na vině může být...

Krvácení či bolesti? Mnohdy už neléčitelné. Gynekoložka o rakovině děložního čípku

Hana Kosová

S lidským papilomavirem se za svůj život může setkat prakticky každý. Ačkoliv se s ním organismus...

Profesor Kolář o tajemství bolesti: Tělo ji dokáže předvídat a chránit před ní

Pavel Kolář

Jeho kniha Labyrint bolesti a jak se v něm neztratit se okamžitě stala bestsellerem. Nejuznávanější...

Strašák seniorů zlomený krček: až třetina do roka zemře. Ortoped o vlivu viróz i genů

Pro starší lidi to může být jedna z nejnebezpečnějších zdravotních komplikací....

Pro starší lidi může být zlomenina krčku jedna z nejnebezpečnějších zdravotních komplikací. Se...

Fakta a mýty o lécích na hubnutí. Užívají se dlouhodobě, varuje lékařka před jo-jo efektem

MUDr. Dita Pichlerová, Ph.D. je vedoucí lékařka Centra léčby obezity na Interní...

Lékaři volají po rozšíření úhrad léků na hubnutí. Z veřejného pojištění jsou totiž hrazené jen...

Syndrom zlomeného srdce hrozí hlavně o Vánocích. Podobá se infarktu, varuje lékař

Aleš Linhart

Největšími zabijáky Čechů jsou stále nemoci srdce a cév. Na svědomí mají asi 40 % všech úmrtí....

Nejčtenější

Odhalená těla i oslnivé kostýmy. Rio de Janeiro ožilo karnevalem

Festival v Rio de Janeiru opět ožil maskami a tancem.

Brazilské Rio de Janeiro opět hýří barvami a městem se nese hudba. Karneval přináší obnažená těla, dokonalé kostýmy a radost. Podívejte se do naší galerie na výběr masek, které na sebe letos...

Slavní, kterým manželství vydrželo jen krátkou dobu

Slavní, kteří si řekli ANO, ale moc dlouho jim to nevydrželo.

Někdy láska nevydrží a pár si jde raději po svých. A ač se dva snaží sebevíc, nemá smysl ve vztahu přetrvávat. Mnohé slavné hvězdy spolu vydržely jen pár hodin, jiné týdny, další měsíce. Každopádně...

Už to zase není trapas. Vrací se úzké džíny, boho i tenisky na klínku

Rok 2026 přináší snad ještě víc módní nostalgie než ty předchozí. Celebrity,...

Rok 2026 přináší snad ještě víc módní nostalgie než ty předchozí. Celebrity, influenceři a nejmladší generace se navracejí k ikonickým kouskům z nultých a desátých let – od úzkých bokovek a culottes...

Slavní, jejichž příbuzní spáchali závažné zločiny

Příbuzné si nevybíráme, musíme jejich chování tolerovat, ačkoli se nám nelíbí.

Příbuzné si člověk nevybírá. A ačkoli rodina by měla držet při sobě, někdy je to opravdu těžké. Obzvlášť pokud jste světová osobnost a vaši příbuzní končí v cele kvůli zločinům, které spáchali....

Narodila se bez možnosti mrkat. Drsná šikana mladou ženu navždy poznamenala

Od narození žena nemůže mrkat.

Dnes devatenáctiletá Sabrina Burlandová z Arizony se narodila bez svalu, který umožňuje zavřít víčko. Jde o genetickou poruchu známou jako vrozená ptóza, kterou má po svém otci. Kromě zdravotních...

Velmi křehké stáří. Jak přibrzdit věk a stárnout bez nemocí, popisuje lékařka

Premium
„Já vždy hlásám jediné: pojďme žít tak, aby stáří nebylo přítěží, nýbrž novou...

Geny zodpovědné za regeneraci se rozlaďují a některé buňky v těle začínají fungovat jinak, což může být prvním krokem ke vzniku rakoviny. Jsou však takové dopady stárnutí nevyhnutelné? „Stáří by mělo...

19. února 2026

Odhalená těla i oslnivé kostýmy. Rio de Janeiro ožilo karnevalem

Festival v Rio de Janeiru opět ožil maskami a tancem.

Brazilské Rio de Janeiro opět hýří barvami a městem se nese hudba. Karneval přináší obnažená těla, dokonalé kostýmy a radost. Podívejte se do naší galerie na výběr masek, které na sebe letos...

19. února 2026

Miluji elegantní styl a černá mě zklidňuje. Na návštěvě v šatníku Liběny Rochové

šatník Liběny Rochové

Liběna Rochová získala profesuru v oboru architektura a design, známá je ale především jako úspěšná oděvní designérka s více než čtyřicetiletou kariérou. Většinu svého šatníku, který je ztělesněním...

19. února 2026

Oživte zimu leopardím vzorem. Tato módní stálice ve vás probudí šelmu

Sladit vzor je snadné, zacházejte s ním jako s kořením a vsaďte na jednu...

Oživte šedo-černou sezonu divokými zvířecími potisky, které dodají šmrnc každému outfitu. Že nemáte dost odvahy? Zkuste menší prvky či doplňky.

19. února 2026

Doba ledová ještě nekončí. Přizpůsobte zimě i kosmetiku a pleť vyživte

Kůže je v zimě citlivější, rychleji se vysušuje, pne a může nepříjemně reagovat...

Kůže je v zimě citlivější, rychleji se vysušuje, pne a může nepříjemně reagovat i na běžnou kosmetiku. Právě proto je v chladných dnech důležité sáhnout po přípravcích, které pleť spolehlivě ochrání,...

19. února 2026

Rakovina kůže není jen podezřelé znaménko. Tyto varovné příznaky nepřehlížejte

Ilustrační fotografie

Rakovina kůže se nemusí projevit jen změnou znaménka. Může vzniknout na plosce nohy, pod nehtem, ve vlasové pokožce i na sliznicích, kde ji lidé často přehlédnou. Právě netypické příznaky bývají...

19. února 2026

Byl jsem půl roku v kómatu, nic si nepamatuju, tvrdil kickboxer ve Výměně

První rodina žije v Litvínově v bytě 3+1.

V novém dílu Výměny manželek se Eva pokoušela přesvědčit tatínka, pro kterého je sport na prvním místě, že rodina je také důležitá. Pod jejím vedením poprvé přebaloval a vozil dceru v kočárku. Andrea...

19. února 2026

Onkolog o umírání: O léčbě prodlužující život by měl primárně rozhodovat pacient

Premium
Nežijeme věčně. Víme to. Přesto nás umírání a smrt většinou zastihnou...

Nežijeme věčně. Víme to. Přesto se na umírání a smrt obvykle nikdo z nás nepřipravuje. Dá se to vůbec? A jak? O hranicích medicíny, která automaticky „léčí dál“, ale i o lidské statečnosti na cestě...

18. února 2026

Je to dárek pohodovějšího sexu, říká známá influencerka o vasektomii manžela

Lucie Feriková

Influencerka Lucie Feriková hovořila otevřeně na svém účtu na Instagramu o vasektomii, kterou podstoupil její manžel. Otevřela tak téma, které je pro mnohé tabu, ale rozhodně není důvod o něm mlčet...

18. února 2026  10:44

Slavní, kterým manželství vydrželo jen krátkou dobu

Slavní, kteří si řekli ANO, ale moc dlouho jim to nevydrželo.

Někdy láska nevydrží a pár si jde raději po svých. A ač se dva snaží sebevíc, nemá smysl ve vztahu přetrvávat. Mnohé slavné hvězdy spolu vydržely jen pár hodin, jiné týdny, další měsíce. Každopádně...

18. února 2026  8:19

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Půst není dieta, ale tradice. V moderní době ho lze držet i bez hladovění

ilustrační snímek

Sotva jsme uklidili vánoční výzdobu, začíná celospolečensky rezonovat téma velikonočních svátků. Těm však předchází čas křesťanského půstu, tedy období skromnosti a odříkání. Jaký je jeho význam v...

18. února 2026

Do větru i mrazu. Pleť teď potřebuje víc než jen základní krém

Pokud bývá váš pobyt na horách spojen hlavně s návštěvami restaurací a barů,...

Někdy se to tak přihodí, že pleť potřebuje víc než jen základní péči. Ale ne zase radikální změnu! Prostě jen žádá intenzivní podporu. Umíte ji?

18. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.