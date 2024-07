Ortoped Bartoníček: Úspěšnost operace krčku často rozhoduje o osudu pacienta

Pane profesore, jak se stalo, že jste se během své fotbalové kariéry ocitl zrovna v bráně?

Spíš náhodou. Můj zájem o fotbal se rozhořel, když Kladno postoupilo do první ligy. Přihlásil jsem se do žáků a začínal na levém křídle, jenže moc mi to nešlo. Takže když později v dorostu neměli brankáře, vybrali mě. Výrazně jsem se zlepšil, a tak moje fotbalové ambice vzrostly.

