Čím přesně se ve své praxi zabýváte? Co je vaším denním chlebem?
Třetina naší práce se zaměřuje na tělovýchovné lékařství. To znamená, že vyšetřujeme jak zdravé, tak nemocné sportovce. Patříme k centrům sportovní kardiologie, která jsou v republice celkem čtyři. Dále jsme jedno z mála center v ČR, jež se věnují i kardiovaskulární rehabilitaci, takže k nám chodí pacienti s kardiovaskulárními chorobami, tedy po srdečním infarktu, operacích srdce nebo s vysokým tlakem. Těm všem poskytujeme péči, jež zahrnuje nejen rehabilitaci – tedy cvičení –, ale i intervenci rizikových faktorů, které pacient může ovlivnit, pokud chce mít například po infarktu dobrou prognózu.
Na které rizikové faktory se zaměřujete?
Pacienty, kteří kouří, posíláme do speciální poradny ohledně odvykání kouření. Sledujeme a průběžně kontrolujeme krevní tlak a hladinu lipidů. (Ve vodě nerozpustné tuky kolující v krvi. Nejvýznamnější jsou dva: Cholesterol, což je stavební látka, kterou tělo potřebuje mj. k výrobě hormonů, vitaminu D, žlučových kyselin, ale i na stavbu „obalu“ každé buňky v těle. Nadbytek „špatného“ LDL cholesterolu, jenž rozváží všechen cholesterol z jater do tkání těla, se ukládá do stěn cév, kde postupně vytváří tukové pláty, což zužuje cévy a zvyšuje riziko infarktu nebo mozkové mrtvice. Druhým hlavním lipidem jsou triacylglyceroly, tuky sloužící hlavně jako palivo či zásoba energie. Tělo je buď přijme ze stravy, nebo si je samo vyrobí třeba z přebytečných cukrů a uloží do tukové tkáně na „horší časy“. Při příliš vysoké hladině triacylglycerolů v krvi stoupá riziko kardiovaskulárních onemocnění a zánětu slinivky břišní, pozn. red.) A snažíme se pacientovi poradit i s vhodným jídelníčkem, protože se rovněž věnujeme obezitologii, která je také důležitou součástí prevence.
Chtěla bych apelovat na všechny sportovce, aby nesportovali a nepodstupovali výraznou fyzickou zátěž, pokud mají virózu. Myokarditida je zánět srdečního svalu, který je nejčastěji způsoben právě virem a může být bezpříznakový.