Převratná léčba diabetu. Jeden lék na cukrovku i obezitu, líčí profesor Haluzík

Jak u zdravého člověka vlastně funguje slinivka?

Slinivka je jediný orgán v těle, který vyrábí hormon inzulin. Ten je po vyplavení do krve zodpovědný za distribuci cukru, odborně glukózy, po celém těle. Za normálních okolností se totiž po jídle glukóza z přijaté potravy vstřebá do krve, aby se spolu s ní rozšířila do celého organismu, ke všem orgánům, svalům a buňkám. Ale aby si ji buňky dokázaly z krve vychytat, potřebují k tomu právě inzulin. Ten funguje jako jakýsi signál pro buňky, že si mají glukózu „chytit“, uložit nebo využít k tomu, k čemu ji potřebují.

Diabetici si často myslí, že když si dají třeba suchý chleba, dělají dobře. Ale lepší je namazat si chleba máslem, protože tuk zpomaluje vstřebávání cukru.