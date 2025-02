Ledviny potřebují péči. Jen správný pitný režim nestačí

Vyšetření nebolí Nejspíš jste si zvykli hlídat si „zlý“ cholesterol, tlak a hladinu cukru v krvi, znáte hodnoty, které byste měli mít, a neváháte říct si u praktického lékaře o kontrolu. Pokud jste nikdy neměli potíže s ledvinami, možná na ně zapomínáte. Neměl by to ale dělat váš doktor. V rámci pravidelných preventivních prohlídek máte nárok i na test moči. Z něj se pozná například to, jestli v ní není přítomna bílkovina. Lékař by vám měl také silněji poklepat na záda nad pasem, když nepocítíte bolest nebo tlak, nemusíte se obávat. Při podezření na onemocnění ledvin se pravděpodobně podrobíte ještě ultrazvukovému vyšetření, které také není nijak bolestivé.