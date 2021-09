Ledvinové kameny dokážou potrápit. Pozor na stravu i dostatek tekutin

Kameny vznikají ukládáním tuhých odpadních látek v ledvinách v podobě krystalků. Ty bývají nejčastěji tvořené šťavelanem (či také oxalátem) vápenatým. Pokud jsou ledvinové kameny menších rozměrů, ani o nich nemusíte vědět, neboť nepůsobí žádné zásadní potíže.



Větší však můžou zablokovat močové cesty, v tom případě je už nepřehlédnete, dokážou totiž vyvolat velmi silnou bolest, zvracení a krvácení (jedním z nejčastějších projevů tohoto onemocnění bývá právě krev v moči).

Kontrolujte barvu moči

Hlavní součástí prevence ledvinových kamenů je správný pitný režim. Několik hrnků kávy denně a malá sklenička vody k obědu opravdu nestačí na to, aby se dostatečně naředila moč, která se pak stává příliš koncentrovanou a můžou se v ní začít tvořit krystalky. To, jestli dost pijete, zjistíte snadno podle barvy moči, která by v ideálním případě měla být čirá, bezbarvá.

Čím tmavší odstín, tím víc tělo strádá po vodě. K naředění moči můžou sloužit také další tekutiny, například ovocné čaje a džusy, dokonce i pivo. Ne všechno, co teče, je však vhodné, pozor na sycené a kolové nápoje či limonády, které můžou ke vzniku ledvinových kamenů naopak přispívat.

Vynechte špenát a fazole

Tvorbě kamenů brání i kyselina citronová, která se nachází v celé řadě druhů ovoce a zeleniny, zejména v citrusových plodech. Jejím nejbohatším zdrojem jsou citrony a limetky. Při pravidelné konzumaci citronové šťávy se už během několika dnů výrazně zvýší výkonnost ledvin a močí se začne vylučovat velké množství usazenin (proto může mít zpočátku tmavší barvu, tak zbytečně nelekejte).

Jděte na to přírodně Rozpouštět ledvinové kameny pomáhá třeba šťáva z červené řepy. Navíc čistí i tlusté střevo, podporuje tvorbu červených krvinek, zlepšuje zažívání a prospívá při nemocech oběhového systému. Ideální bude konzumovat ji společně s mrkvovou šťávou v poměru: čtyři díly mrkvové šťávy na jeden díl šťávy z červené řepy.

Pijte dvakrát denně sklenku. Skvělou volbou je také čistá mrkvová šťáva, ké která napomáhá celkové očistě organismu od škodlivin a toxinů. V jedné sklenici je obsaženo téměř vše, co naše tělo během dne potřebuje.

Zároveň je důležité omezit potraviny s vysokým obsahem kyseliny šťavelové, jejíž zvýšený příjem vede k vytváření ledvinových v kamenů. Oxalát (aktivní forma kyseliny šťavelové) se nachází hlavně ve špenátu, rebarboře a fazolích. Vhodné bude zvážit i méně častou konzumaci brambor (nejvýš třikrát do týdne).

Omezte maso a jogurty

Ke vzniku ledvinových kamenů přispívá i strava bohatá na živočišné bílkoviny, jako je maso, ryby či mléčné výrobky.

Častá konzumace těchto potravin může zvýšit vylučování vápníku, a naopak snížit hladinu kyseliny citronové v moči.

Živočišné bílkoviny jsou navíc bohatým zdrojem purinů – látek, jež se v těle rozkládají na kyselinu močovou a můžou podpořit vznik tzv. urátových kamenů. Jedním z hlavních rizikových faktorů je také vysoký příjem sodíku.

Lidé trpící těmito potížemi by měli omezit i množství soli. Ta způsobuje zadržování tekutin v těle, což následně vede k produkci příliš koncentrované moči, v níž se ledvinové kameny vytvářejí mnohem snáz.