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Ledvinové kameny: kdo je nejvíce ohrožený a jak poznat první příznaky

Ledvinové kameny mohou vznikat řadu let bez jakýchkoli příznaků. Jakmile se však dají do pohybu, dokážou vyvolat mimořádně silnou bolest, nevolnost i zvracení. Odborníci upozorňují, že za jejich vznikem často stojí nevhodný životní styl a nedostatečný pitný režim.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

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Můžeme je zařadit k nemocem „bohaté společnosti“ – jejich výskyt v populaci se stále zvyšuje spolu s vyšší dostupností potravy bohaté na živočišné bílkoviny, které se v minulosti objevovaly na talíři mnohem vzácněji.

Jak poznat ledvinové kameny

Ledvinové kameny si můžeme „pěstovat“ a dlouho o nich vůbec nemusíme vědět. Často na ně upozorní až velmi silná přerušovaná bolest v bederní části zad, v tříslech či v podbřišku.

Úporná, nejhorší bolest v životě, jak ji popisují pacienti, je spojena s pocitem na zvracení nebo přímo zvracením, pocením, slabostí, mohou se objevit i teploty.

Čaj proti kamenům

V boji proti ledvinovým kamenům může pomoci také amazonská bylinka Chanca piedra, jinak také zvaná „drtič kamenů“. Dosahuje velmi dobrých výsledků v prevenci ledvinových kamenů, důležité je ale její dlouhodobé užívání. Koupíte ji v lékárně.

V „klidovém stavu“ nás na přítomnost kamenů může upozornit občasné pobolívání v bedrech a občasná přítomnost krve v moči. Většinou se ale na ledvinové kameny přijde úplně náhodou při vyšetření pro jiné obtíže, při ultrazvukovém nebo CT vyšetření.

Léčba ledvinových kamenů

Léčba závisí především na poloze, velikosti a složení kamenů a také na celkovém zdravotním stavu pacienta.

Asi osmdesát pět procent kamenů odejde z těla spontánně, kameny větší než čtyři až šest milimetrů obvykle už vyžadují chirurgický zákrok.

Pro usnadnění vyloučení kamenů z těla se používají léky, které uvolňují stahy hladké svaloviny vnitřních orgánů (spasmolytika) společně s léky proti bolesti (analgetika), důležitý je pitný režim. Do neoperačních metod patří také jejich postupné rozpouštění, což je ale vhodné pouze u kamenů z kyseliny močové.

Sedm tipů pro zdravé ledviny, které byste měli dodržovat

Toto onemocnění se bohužel rádo vrací. U léčených pacientů se ledvinové kameny do pěti let znovu objeví v deseti až patnácti procentech případů, u neléčených je výskyt recidivy dokonce třicet pět procent.

Nejčastější příčiny vzniku ledvinových kamenů

„Výskyt kamenů souvisí hlavně s nedostatečným příjmem tekutin, nedostatkem pohybu a přejídáním, chronickým nedostatkem vápníku a vláknin, nedostatkem hořčíku a nadužíváním alkoholu,“ vysvětluje urolog Pavel Drlík.

Nebezpečné jsou zejména potraviny s vysokým obsahem bílkovin, nadměrné solení a potraviny obsahující takzvané šťavelany (špenát, jahody, angrešt, čokoláda, kakao).

Co jíst a pít při prevenci ledvinových kamenů

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Doporučuje se přijímat mezi hlavními jídly mléčné výrobky – právě díky vápníku odejde část šťavelanů, které v určitých případech stojí za vznikem kamenů, z těla ven se stolicí.

Strava u zdravého člověka nejvíc ovlivňuje pH moči, jehož nízké hodnoty mohou být příčinou vzniku ledvinových kamenů.

„Vhodnými potlačovateli vzniku ledvinových kamenů jsou především citráty a hořčík, které jsou součástí různých preparátů,“ říká lékař Drlík.

Tyto produkty jsou k dostání v lékárně, kyselinu citronovou můžete doplnit pravidelnou konzumací citrusového ovoce, hořčík najdete v luštěninách, avokádu či v tofu.

Jak poznat ledvinové kameny? Přehled nejčastějších příznaků

  • Prudká, přerušovaná bolest v bedrech, podbřišku nebo tříslech
  • Bolest vystřelující do boku či genitální oblasti
  • Krev v moči (růžové až načervenalé zbarvení)
  • Časté nucení na močení nebo pálení při močení
  • Nevolnost a zvracení
  • Nadměrné pocení a celková slabost
  • Zvýšená teplota nebo horečka (zejména při komplikacích)
  • Občasné pobolívání v bedrech i mimo akutní záchvat

Pozor: Pokud se objeví silná bolest spojená s horečkou, zvracením nebo nemožností močit, je nutné vyhledat lékařskou pomoc co nejdříve.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

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