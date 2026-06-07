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Můžeme je zařadit k nemocem „bohaté společnosti“ – jejich výskyt v populaci se stále zvyšuje spolu s vyšší dostupností potravy bohaté na živočišné bílkoviny, které se v minulosti objevovaly na talíři mnohem vzácněji.
Jak poznat ledvinové kameny
Ledvinové kameny si můžeme „pěstovat“ a dlouho o nich vůbec nemusíme vědět. Často na ně upozorní až velmi silná přerušovaná bolest v bederní části zad, v tříslech či v podbřišku.
Úporná, nejhorší bolest v životě, jak ji popisují pacienti, je spojena s pocitem na zvracení nebo přímo zvracením, pocením, slabostí, mohou se objevit i teploty.
Čaj proti kamenům
V boji proti ledvinovým kamenům může pomoci také amazonská bylinka Chanca piedra, jinak také zvaná „drtič kamenů“. Dosahuje velmi dobrých výsledků v prevenci ledvinových kamenů, důležité je ale její dlouhodobé užívání. Koupíte ji v lékárně.
V „klidovém stavu“ nás na přítomnost kamenů může upozornit občasné pobolívání v bedrech a občasná přítomnost krve v moči. Většinou se ale na ledvinové kameny přijde úplně náhodou při vyšetření pro jiné obtíže, při ultrazvukovém nebo CT vyšetření.
Léčba ledvinových kamenů
Léčba závisí především na poloze, velikosti a složení kamenů a také na celkovém zdravotním stavu pacienta.
Asi osmdesát pět procent kamenů odejde z těla spontánně, kameny větší než čtyři až šest milimetrů obvykle už vyžadují chirurgický zákrok.
Pro usnadnění vyloučení kamenů z těla se používají léky, které uvolňují stahy hladké svaloviny vnitřních orgánů (spasmolytika) společně s léky proti bolesti (analgetika), důležitý je pitný režim. Do neoperačních metod patří také jejich postupné rozpouštění, což je ale vhodné pouze u kamenů z kyseliny močové.
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Sedm tipů pro zdravé ledviny, které byste měli dodržovat
Toto onemocnění se bohužel rádo vrací. U léčených pacientů se ledvinové kameny do pěti let znovu objeví v deseti až patnácti procentech případů, u neléčených je výskyt recidivy dokonce třicet pět procent.
Nejčastější příčiny vzniku ledvinových kamenů
„Výskyt kamenů souvisí hlavně s nedostatečným příjmem tekutin, nedostatkem pohybu a přejídáním, chronickým nedostatkem vápníku a vláknin, nedostatkem hořčíku a nadužíváním alkoholu,“ vysvětluje urolog Pavel Drlík.
Nebezpečné jsou zejména potraviny s vysokým obsahem bílkovin, nadměrné solení a potraviny obsahující takzvané šťavelany (špenát, jahody, angrešt, čokoláda, kakao).
Co jíst a pít při prevenci ledvinových kamenů
Doporučuje se přijímat mezi hlavními jídly mléčné výrobky – právě díky vápníku odejde část šťavelanů, které v určitých případech stojí za vznikem kamenů, z těla ven se stolicí.
Strava u zdravého člověka nejvíc ovlivňuje pH moči, jehož nízké hodnoty mohou být příčinou vzniku ledvinových kamenů.
„Vhodnými potlačovateli vzniku ledvinových kamenů jsou především citráty a hořčík, které jsou součástí různých preparátů,“ říká lékař Drlík.
Tyto produkty jsou k dostání v lékárně, kyselinu citronovou můžete doplnit pravidelnou konzumací citrusového ovoce, hořčík najdete v luštěninách, avokádu či v tofu.
Jak poznat ledvinové kameny? Přehled nejčastějších příznaků
Pozor: Pokud se objeví silná bolest spojená s horečkou, zvracením nebo nemožností močit, je nutné vyhledat lékařskou pomoc co nejdříve.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.