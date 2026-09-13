Čajům z trojkombinace, kterou zrovna popíjel v době koronavirové pandemie, přisuzuje i to, že se mu covid dodnes vyhýbá. Některé základní léčivky sbírá a suší na půdě svého domu, jiné se pěstují na zahradě Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu, kde pracuje. Kořeny našeho zdraví vidí hlavně v dětství, kdy se vyvíjí naše imunita. Sám vzpomíná, jak coby batole jedl se slepicemi zrní.
Jaké nejdůležitější byliny bychom měli mít každopádně vždy po ruce?
Z domácích rostlin bych doporučil mít vždy po ruce plody rakytníku a šípku, sušený květ lípy, černého bezu nebo obyčejnou mátu. Ta je podobně jako třeba mateřídouška výborná při nachlazení, ale také při zažívacích potížích. A ví se, že zdravé trávení s dobře fungující imunitou úzce souvisí. Cenné jsou také slizovité rostliny, které zklidňují podrážděné dýchací cesty a usnadňují odkašlávání. Výbornou směs proti nachlazení připravíte z květů divizny, hluchavky, violky a lípy, doplněných tymiánem. Pokud si pěstujeme v květináčích středomořské druhy jako rozmarýn, tymián, oregano nebo fenykl, máme nejen skvělé koření, ale také podporu trávení. Navíc nám díky řadě aromatických látek s antimikrobiálními účinky uleví při nachlazení, rýmě nebo kašli. Stačí je přidat do horké vody a využít jejich silice k inhalaci… Pokud bych měl vyzdvihnout jednu opravdu univerzální bylinu, byla by to asi kopřiva.
Dodnes si pamatuji, jak chutnal písek. Moje dcera zase „ochutnala“ kdejaký kamínek. Šla po silnici, a už jsme viděli, jak si něco cpe do pusy, a jen jsme měli strach, aby něco nevdechla nebo nespolkla.